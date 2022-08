V současnosti prakticky nenajdete na trhu chytrý telefon, u nějž by se výrobce nesnažil o takzvaný “bezrámečkový” design. Ať už se jedná o levné smartphony za tři tisíce nebo vlajkové modely za tisíc třicet. Čím dražší telefon, tím zpravidla tenčí rámečky okolo displeje. Touto snahou však vyvstala pro výrobce další výzva, kam schovat selfie kamerku? Od poměrně mohutných “notchů” jsme se přes kapkovité výřezy dopracovali k průstřelům v displeji, které z něj ukrajují minimum místa. I tak ale výrobci stále intenzivně pracují na odstranění i této malé pihy na kráse. Se zajímavým řešením by přitom mohl přijít smartphone Sony Xperia 1 V.

Sony Xperia 1 V možná nabídne miniaturní selfie kamerku

Snahy výrobců o dokonalé schování selfie kamerky se zatím příliš neosvědčily. Výsuvné periskopové moduly sice fungují dobře, nicméně jsou náchylné na poškození a relativně drahé a těžké. Oproti tomu smartphonů s kamerkou ukrytou pod displejů pomaličku přibývá, ale je na nich jasně patrné, že toto řešení je ještě na samotném počátku a bude ještě nějakou dobu trvat, než výrobci odstraní alespoň jeho hlavní nevýhody. Dle čínského leakera, který se rozpovídal na sociální síti Weibo se totiž rozběhla sériová výroba selfie kamer pro smartphone Sony Xperia 1 V, které se dokáží ukrýt i do tenkého rámečku displeje.

Technologie přezdívaná jako “ultra-micro-hole” nebo také “micro-matrix multi camera” by měla umožnit mít jen malé otvory pro selfie fotoaparát ukrytý v rámečku okolo displeje a přitom zachovat maximální kvalitu fotografií. Konkrétně zmiňovaná Sony Xperia 1 V by měla mít tyto malé otvory nad displejem tři. Jak by takové řešení v podání Sony mohlo teoreticky vypadat pak můžete vidět na vizualizaci zmíněného leakera. Nutno dodat, že Xperia 1 V není prvním smartphonem ve spojitosti se kterým se o použití tohoto řešení spekuluje. Dle nepotvrzených zvěstí by se jím mohl pochlubit již takřka mýtický skládací smartphone zatím přezdívaný jako Google Pixel Fold.

Jaké řešení umístění selfie kamerky se nejvíce zamlouvá vám?

Zdroj: Notebookcheck.net