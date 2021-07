Xiaomi dnes kromě ostatních produktů představila také koloběžku Mi Electric Scooter 3, která je dostupná také v Evropě. Tento model disponuje maximálním dojezdem až 30 km s tím, že je rychlost omezena na 25 km/h.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Elektromotor disponuje maximálním výkonem 600 W s tím, že dokáže nepřetržitě pracovat s výkonem 300 W. Jak již bylo řečeno, kvůli předpisům je rychlost omezena na 25 km/h a jedná se v podstatě o stejný motor, kterým disponuje model Mi Electric Scooter Pro 2. Můžeme si zvolit mezi režimy do 5 km/h, do 20 km/h a do 25 km/h. Baterie si pak vypůjčil z modelu 1S a plné dobití trvá asi 8,5 hodiny. Koloběžka váží 13 kg a má nosnost 100 kg. Xiaomi se soustředilo hlavně na vylepšení skládacího mechanismu a také LCD displeje.

Unveiling 5 New Xiaomi Smart Living Products! | #SmartLivingForEveryone

Koloběžka nabízí také 8,5″ kola a nechybí ani protiskluzový systém E-ABS na předním kole. Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bude k dostání za 450 EUR, což je asi 11 500 korun v barevných verzích Onyx Black a Gravity Grey.

Jakou koloběžku používáte vy?

Zdroj: blog Xiaomi