Oficiální e-shop společnosti Xiaomi mění svůj název

Ze Xiaomicesko.cz se stal Mistore.cz, pro spotřebitele se nic nemění

Doména Mistore.cz nemá nejlepší historii, v minulosti mohlo jít o podvodný obchod

Oficiální internetový obchod společnosti Xiaomi pro Českou republiku, Xiaomicesko.cz, změnil svůj název. Stát se tak mělo v úterý, a to pravděpodobně ve večerních hodinách (téhož dne ráno jako primární stále ještě fungovala stará doména). Nový název e-shopu zní Mistore.cz.

Přechod na novou doménu byl patrně proveden bez jakéhokoliv předešlého avíza, a to jak veřejného, tak i tiskového. Pro spotřebitele by se nicméně nemělo nic výrazněji změnit. „Všechny objednávky, požadavky a reklamace jsou řešeny standardně jako doposud,“ uvádí banner v horní části webu Mistore.cz. Jediné, co v současné době není z blíže nespecifikovaných důvodů k dispozici, jsou úhrady objednávek platební kartou.

Šestero prodejen, které je rozmístěno v různých koutech republiky, by mělo být nadále otevřeno.

Provozovatelem internetového obchodu pak nadále zůstává plzeňská společnost Beryko s.r.o., v patičce webu však nově nalezneme i subjekt Tuty Brandy se sídlem na stejné adrese.

Proč se Xiaomicesko.cz změnilo na Mistore.cz, není jasné. Je možné, že se dějí změny v zákulisí samotné české větve Xiaomi, o kterých zatím veřejnost (ani tisk) nebyla informována. Obáváme se, však aby se nový název nepletl s e-shopem XS.cz, který bývá vyhledávači mnohdy prezentován jako „Xiaomi Store CZ“.

Pod doménou Mistore.cz se již v minulosti skrýval internetový obchod s produkty značky Xiaomi, provozován byl přitom pražskou firmou Expomart s.r.o. Recenze z portálu Heureka.cz, které jsou k dispozici dodnes, poukazují na problémy s doručováním objednaného zboží a neochotou komunikovat. Zpětně se to zkrátka jeví jako podvod (vklady společníků v hodnotě stovek korun příliš nenasvědčují opaku).

Recenze někdejšího internetového obchodu Mistore.cz

Společnost byla spojená s podnikatelem Glebem Berežným, který je podepsán pod firmou ALFA BILL s.r.o. Ta provozovala internetový obchod Alfatell, jenž na Heurece v roce 2017 od klientů sklízel nemlich tu stejnou zpětnou vazbu.

Recenze někdejšího internetového obchodu Alfatell

Beryko s.r.o., které provozuje nynější Mistore.cz (dříve Xiaomicesko.cz), se nám s těmito kontroverzními společnostmi nikterak spojit nepovedlo, a tudíž se pravděpodobně jedná o nešťastnou náhodu.

Zdroje: vlastní, Mistore.cz