Zpátky do školy s Xiaomi! Na hromadě produktů teď ušetříte tisíce korun

Xiaomi rozjíždí masivní akci Zpátky do školy se slevami až několik tisíc korun
Vlajková loď Xiaomi 15 klesla na 19 499 Kč, tablet Redmi Pad 2 startuje na 3 999 Kč
Nováček Redmi 15C s 6000mAh baterií přichází za zaváděcích 2 699 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 18.8.2025 16:00

Začátek školního roku tradičně přináší vlnu slevových akcí a Xiaomi letos přichází s opravdu zajímavou nabídkou. Akce „Zpátky do školy" pokrývá prakticky celé portfolio značky – od telefonů přes tablety až po robotické vysavače a herní monitory. Podívali jsme se, které produkty stojí za pozornost a kde ušetříte nejvíc.

Telefony pro každou kapsu – od 2 699 do 19 499 Kč
Tablety pro studium i zábavu
Chytrá domácnost a zajímavé balíčky
Bonusy pro nové zákazníky a podmínky akce

Telefony pro každou kapsu – od 2 699 do 19 499 Kč

Za zmínku rozhodně stojí nové Redmi 15C. Za zaváděcích 2 699 Kč dostanete telefon s 6,9″ displejem se 120Hz obnovovací frekvencí a 6000mAh baterií. O stupínek výš stojí Redmi 15 a Redmi 15 5G s ještě větší 7000mAh baterií pro dva dny provozu. Oba modely nabízejí 6,9″ Full HD+ displej se 144Hz obnovovací frekvencí a rychlé 33W nabíjení. Základní Redmi 15 kleslo z 3 999 na 3 499 Kč, verze s 5G pak z 4 999 na 4 499 Kč.

Pokud cílíte spíše na vyšší třídu, fajn volbou bude Redmi Note 14 Pro s 200Mpx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací. Telefon má prémiové sklo Gorilla Glass Victus 2, 120Hz displej a 5500mAh baterii. S akční slevou 1 300 Kč ho pořídíte za 5 699 Kč.

Vrchol nabídky představuje Xiaomi 15 s trojitým fotoaparátem Leica Summilux. Vlajková loď s procesorem Snapdragon 8 Elite, AMOLED displejem a odolností IP68 startuje na 19 499 Kč.

Tablety pro studium i zábavu

Zajímavě vypadá Redmi Pad 2 – tablet s 11″ displejem s rozlišením 2,5K, čtyřmi reproduktory s Dolby Atmos a obří 9000mAh baterií. S 90Hz obnovovací frekvencí AdaptiveSync je ideální na sledování videí i práci s dokumenty. Cena startuje na 3 999 Kč, což je na takovou výbavu velmi konkurenceschopná částka.

Pro náročnější je tu Xiaomi Pad 7 Pro s 3,2K displejem a 144Hz obnovovací frekvencí. Základní verze 8/256 GB klesla z 13 499 na 10 999 Kč. K tabletu můžete dokoupit klávesnici za 1 599 Kč nebo stylus Xiaomi Focus Pen za stejnou cenu.

Chytrá domácnost a zajímavé balíčky

Překvapivě dobré ceny mají i robotické vysavače. Základní Xiaomi Robot Vacuum E10 se sacím výkonem 4000 Pa a chytrým plánováním trasy stojí 2 999 Kč. Špičkový model X20 Max s výkonem 8000 Pa, laserovou navigací a samočisticí funkcí klesl z 15 199 na 12 999 Kč.

Televizní nadšenci ocení Xiaomi TV A Pro 55 (2025) s QLED panelem, 4K rozlišením a zvukem Dolby Audio + DTS:X za 9 999 Kč. Hráči pak mohou sáhnout po herním monitoru Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i s HDR1000 a 180Hz obnovovací frekvencí za 7 999 Kč.

Zajímavé jsou také předpřipravené balíčky. Například set chytrého ventilátoru a robotického vysavače E5 za 3 298 Kč (běžně 4 468 Kč) nebo chytrou fritézu s kapacitou 6.5L a k ní chytrou zásuvku zdarma.

Bonusy pro nové zákazníky a podmínky akce

Noví zákazníci na oficiálním e-shopu Xiaomi mohou využít slevové kupony – například 500 Kč slevu při nákupu nad 10 000 Kč nebo 1000 Kč při nákupu nad 20 000 Kč. Při nákupu nad 2 999 Kč navíc získáte dárek – bezdrátovou myš, sluchátka Redmi Buds 6 Play, chytrou váhu, sportovní lahev nebo powerbanku.

Pakliže nakoupíte za více než 7 999 Kč, můžete si vybrat Xiaomi Smart Band 8, Xiaomi Robot Vacuum E5, 165W powerbanku s 10 000 mAh, Bluetooth reproduktor, Mi TV Stick nebo lampičku LED Desk Lamp 2. Za stažení oficiální aplikace Xiaomi můžete vyměnit 200 bodů Mi Points za slevu 1000 Kč. U objednávek nad 6 999 Kč je možné využít splátky bez navýšení.

Akce platí od 18. srpna do 21. září 2025, nebo do vyprodání zásob. Zlevněné produkty najdete na oficiálním e-shopu mi.com/cz a u vybraných prodejců.

Co říkáte na nabídku Zpátky do školy od Xiaomi?

Zdroj: tisková zpráva, vlastní

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi