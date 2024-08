Xiaomi představilo v Indii novou řadu prémiových QLED televizorů X Pro ve třech velikostech

Televizory nabízejí 4K rozlišení, podporu HDR10+ a Dolby Vision, a 30W reproduktory

Ceny začínají na 34 999 Rs (cca 9 500 Kč) za 43″ model

Xiaomi zřejmě usoudilo, že je čas posunout laťku v segmentu dostupných chytrých televizorů o kus výš. V Indii totiž představilo novou řadu X Pro QLED, která má ambice konkurovat prémiovým modelům zavedených značek. A upřímně, na papíře to nevypadá vůbec špatně.

Nová série přichází ve třech velikostech – 43″, 55″ a 65″. Všechny modely sázejí na QLED technologii, která slibuje živější barvy a lepší kontrast než běžné LCD panely. K tomu přidejte 4K rozlišení, podporu HDR10+ a Dolby Vision, a máte solidní základ pro kvalitní obraz, avšak zmínku o maximálním jasu, který je pro HDR extrémně důležitý, se nám na oficiálním webu najít nepodařilo. Xiaomi dále přihazuje vlastní Vivid Picture Engine pro další vylepšení barev a MEMC technologii pro plynulejší pohyb. Obnovovací frekvence činí standardních 60 Hz.

Co se týče zvuku, Xiaomi vsadilo na 30W reproduktory s podporou Dolby Audio a DTS:X. To by mělo stačit na slušný filmový zážitek, ale audiofily to asi úplně neohromí, ti raději sáhnou po externím zařízení v podobě soundbaru nebo domácího kina. Zajímavostí je 32GB interní úložiště, což je na TV lehce nadstandardní kapacita. Systém běží na Google TV s nadstavbou PatchWall, takže lze počítat s podporou hromady aplikací, navíc máte tu svobodu, že si takřka jakoukoliv aplikaci můžete případně nainstalovat do televizoru externě, na mysli mám třeba O2 TV, která z nepochopitelného důvodu nejde vyhledat (na Xiaomi televizorech) v Obchodě Play.

Ceny jsou nastaveny poměrně agresivně – v přepočtu začínají na zhruba 9 500 Kč za 43″ model, což není vůbec špatné, největší 65″ verze stojí 62 999 Rs (cca 17 000 Kč). Otázkou zůstává, zda se tato série podívá i na český trh. Xiaomi u nás nedávno začalo prodávat řadu A Pro (2025), která je řadě X Pro QLED v lecčem podobná.

Koupili byste si televizor od Xiaomi?

Zdroj: Mi.com