Xiaomi představilo ergonomickou bezdrátovou myš za čtyři stovky. Propojíte ji se třemi zařízeními současně

Xiaomi představilo ergonomickou myš Wireless Mouse 3 Color Comfort Edition ve čtyřech barvách
Novinka kombinuje asymetrický design s tichou mechanikou a připojením až tří zařízení
V Číně se myš prodává za 129 jüanů, tedy přibližně 380 Kč bez daně

Adam Kurfürst
Publikováno: 13.10.2025 10:00

Čínské Xiaomi rozšířilo své portfolio počítačového příslušenství o novou myš Wireless Mouse 3 Color Comfort Edition. Oproti standardní verzi Wireless Mouse 3, která se u nás prodává za 429 Kč, přináší upravený ergonomický design. Myš míří především na kancelářské uživatele, kteří ocení tichý provoz a možnost přepínání mezi více zařízeními.

Asymetrický design pro pohodlnější úchop

Wireless Mouse 3 Color Comfort Edition vsadila na asymetrický ergonomický tvar, který lépe padne do ruky při dlouhodobém používání. Myš měří 118,9 × 75,5 × 41,5 mm a váží pouhých 65 gramů, což z ní dělá lehkého společníka pro každodenní práci.

Xiaomi u nového modelu výrazně přepracovalo boční část, kde najdeme vyhloubení pro palec zajišťující přirozenější úchop. Povrch myši pokrývá speciální matná úprava, která má zajistit příjemný dotyk. Xiaomi nabízí myš ve čtyřech barevných provedeních: černé, bílé, růžové a modré.

Tichá mechanika od TTC

Pro novou myš vyvinulo Xiaomi společně s firmou TTC speciální spínače, které nabízejí tišší a měkčí odezvu při kliknutí. Kolečko dostalo silikonový povrch pro lepší úchop a přesnější ovládání. Po stranách myši najdeme dvě programovatelná tlačítka určená primárně pro navigaci vpřed a zpět v prohlížeči nebo průzkumníku souborů.

O snímání pohybu se stará optický senzor PixArt s rozlišením 1200 DPI. Jedná se o základní čip určený pro kancelářskou práci – hráči a grafici budou potřebovat výkonnější řešení. Spodní část myši obsahuje PTFE kluzné plošky zajišťující hladký pohyb po podložce.

Připojení až tří zařízení současně

Wireless Mouse 3 Color Comfort Edition podporuje duální bezdrátové připojení – prostřednictvím 2,4GHz USB přijímače a Bluetooth 5.0. Díky tomu lze myš spárovat až se třemi zařízeními současně (jedno přes USB dongle, dvě přes Bluetooth) a mezi nimi přepínat tlačítkem na spodní straně. Funkce ocení uživatelé pracující s více počítači nebo kombinací PC a tabletu.

Napájení zajišťuje jedna AA baterie, která podle výrobce vydrží několik měsíců provozu. Na spodní straně myši najdeme vypínač a tlačítka pro párování a přepínání mezi zařízeními. Xiaomi garantuje kompatibilitu s Windows a macOS.

Dostupnost a cena

Xiaomi Wireless Mouse 3 Color Comfort Edition se momentálně prodává pouze v Číně za 129 jüanů, což odpovídá přibližně 380 korunám bez daně. V akci lze myš pořídit již od 110 jüanů (320 Kč bez daně). Vzhledem k tomu, že běžná verze Wireless Mouse 3 dorazila na evropské trhy, existuje šance, že se i Color Comfort Edition časem objeví v tuzemských obchodech. Jednoznačně to ale potvrdit nedokážeme.

Zaujala vás ergonomická myš od Xiaomi s možností připojení více zařízení?

Zdroje: XiaomiYoupin, ITHome, Notebookcheck