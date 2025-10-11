Krabička za dvě stovky může zachránit desetitisíce. Xiaomi ukázalo nový detektor úniku vody Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo druhou generaci senzoru Water Guard 2 za 59 jüanů Senzor detekuje únik vody už od výšky 0,5 mm díky dvojici spodních sond Zařízení vydrží na jednu baterii až 3 roky a nabízí krytí IP67 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi rozšířilo svou nabídku chytré domácnosti o nový senzor úniku vody Water Guard 2, který zamíří nejprve na domácí trh. Zařízení se momentálně nachází v crowdfundingové kampani na platformě Xiaomi Youpin, kde ho zájemci mohou pořídit za 59 jüanů (přibližně 175 Kč). Rychlá detekce minimálního úniku Xiaomi Water Guard 2 disponuje dvojicí sond na spodní straně, které dokážou detekovat vodu už při výšce pouhých 0,5 milimetru. Takto citlivé nastavení umožňuje odhalit únik vody v počáteční fázi, což výrazně snižuje riziko větších škod. Horní část senzoru obsahuje další dvě sondy v prohloubení, které reagují na stékající vodu – například při protékání potrubí nad senzorem. Klíčové specifikace Xiaomi Water Guard 2 (strojově přeloženo z čínštiny) Trojité varování před škodami Senzor nabízí tři způsoby upozornění na detekovaný únik. Základem je zvuková a světelná signalizace přímo v zařízení – zabudovaný bzučák a LED dioda pomohou rychle lokalizovat místo úniku. Systém funguje i při výpadku připojení k internetu. Druhým způsobem je notifikace v aplikaci Xiaomi Home, která umožňuje vzdálené monitorování a nastavení frekvence upozornění. Třetí možností je propojení s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti, která mohou přehrát varovný zvuk (jako jsou např. chytré alarmy). Tříletá výdrž bez údržby Díky použití knoflíkové baterie CR2450 a optimalizované spotřebě energie slibuje Xiaomi Water Guard 2 výdrž až 3 roky. Zařízení současně nabízí stupeň krytí IP67, takže bez problémů zvládne prašné a vlhké prostředí typické pro místa s rizikem úniku vody. Senzor podporuje Xiaomi HyperOS Connect pro snadné propojení s ekosystémem chytré domácnosti. Pro koho je senzor vhodný? Xiaomi Water Guard 2 ocení především majitelé domů a bytů s rizikovými místy – oblast pod pračkou, myčkou nádobí, bojlerem nebo v blízkosti vodovodního potrubí. Hodí se také do sklepů náchylných k zatékání nebo k monitorování akvárií a bazénů. Díky vzdálenému upozornění je ideální pro majitele chat a rekreačních objektů, kteří potřebují mít přehled o stavu nemovitosti na dálku. Maličký senzor teploty a vlhkosti Xiaomi míří do Evropy! Výdrž baterie vás dostane Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zda se Xiaomi Water Guard 2 dostane i na evropský trh, zatím výrobce nepotvrdil. Troufnu si odhadovat, že na našem trhu by produkt případně stál okolo tří stovek. Využili byste takový senzor úniku vody ve své domácnosti? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.