Xiaomi Watch S5 míří do Česka. Nabídnou skvělou výdrž, detekci pádu a chytré sportovní funkce

Adam Kurfürst Publikováno: 26.5.2026 10:00

Xiaomi tento čtvrtek ve Vídni představí očekávané smartphony 17T a spolu s nimi se světu ukážou i chytré hodinky Watch S5. Jejich kompletní specifikace a seznam funkcí už výrobce zveřejnil na svém oficiálním webu, a tak dokážeme říct, čím se pokusí zaujmout pozornost českých zákazníků. Hlavními taháky budou elegantní tělo, gigantická baterie a inteligentní sportovní funkce. Štíhlejší tělo a pevně usazená luneta Jasný displej a výdrž jako hlavní trumf Sport a navigace pro venkovní aktivity Měření zdraví s novými senzory HyperOS, Smart Hub a bezkontaktní platby Cena a dostupnost Štíhlejší tělo a pevně usazená luneta Oproti předchůdci se Watch S5 vizuálně posunuly. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli 316L a bez řemínku váží jen 46 gramů. Hlavní změnou je nemožnost vyměnit lunetu. Xiaomi se tím vzdalo modulárnímu přístupu z modelu Watch S4, ale výměnou získalo o 40 % užší rámeček (pouhých 2,6 mm) a tenčí profil o tloušťce 10,99 mm. Na boční straně nalezneme otočnou korunku, kterou bude možné použít pro ovládání. Globální stránka pro 46mm verzi nabízí čtyři provedení – Ceramic Blue, Jungle Green, Black a Silver – s řemínky z pravé kůže, nylonu nebo fluorokaučuku. Jasný displej a výdrž jako hlavní trumf Čelní straně bude dominovat 1,48″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů a špičkovým jasem až 2 500 nitů, skutečným překvapením však bude baterie. Watch S5 dostaly gigantický 815mAh článek Xiaomi Surge s 15% podílem křemíku, který má v úsporném režimu vydržet až 21 dní. Při běžném používání výrobce udává 14 dní a se zapnutým „always-on“ displejem 9 dní. Sport a navigace pro venkovní aktivity Hodinky zvládnou přes 150 sportovních režimů a spoléhají na dvoupásmový GNSS s pěti satelitními systémy – GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS. K tomu nabízí plnobarevné offline mapy, navigaci po trase, funkci návratu do výchozího bodu a upozornění na vybočení z trasy. Cyklisté mohou hodinky propojit s telefonem a používat je jako cyklopočítač, případně připojit Bluetooth výkonový měřič nebo vysílat tepovou frekvenci do podporovaných zařízení od značek jako Garmin či Bryton. Běžce zase potěší rozpoznávání běžecké formy (vertikální oscilace, čas kontaktu se zemí) a tréninkové kurzy přímo na zápěstí. Samostatný režim pro lyžování přidává detekci pádu s automatickým voláním nouzového kontaktu, pokud do 60 sekund nezareagujete. Měření zdraví s novými senzory Watch S5 dostaly nový snímač se čtyřmi LED a čtyřmi fotodiodami a vylepšený algoritmus měření tepu 2.0, u nějž Xiaomi udává přesnost 98,40 % (jde ovšem o údaj z interních laboratoří výrobce). Hodinky průběžně sledují okysličení krve, stres i tepovou frekvenci, zvládnou sledování menstruačního cyklu a dechová cvičení. Vylepšení se dočkalo i sledování spánku díky algoritmu 2.0, který má přesněji rozpoznávat fáze spánku i okamžik usnutí a probuzení. Funkce Sleep improvement plan, vyvinutá ve spolupráci se spánkovými společnostmi, na základě dat doporučuje úpravy pohybu, jídelníčku a režimu. Rychlý přehled o tepu, kyslíku, spánku a stresu pak nabízí vestavěná aplikace Checkup. Připomínáme, že zařízení není zdravotnický prostředek a neslouží k diagnostice. HyperOS, Smart Hub a bezkontaktní platby Software je zároveň největší předností i největším kompromisem. HyperOS 3 přináší dlouhou výdrž a hladké propojení s ekosystémem Xiaomi přes funkci Xiaomi Smart Hub, díky níž lze z hodinek ovládat zařízení chytré domácnosti, spustit fotoaparát telefonu na dálku nebo telefon najít. Funguje i bezkontaktní placení přes terminály Mastercard a Visa a kompatibilita s platformou Health Connect a aplikacemi typu Suunto. Pravděpodobně však bude chybět možnost instalovat aplikace třetích stran (podobně, jako tomu bylo u Xiaomi Watch S4 41mm). Cena a dostupnost Xiaomi zatím neprozradilo, kolik budou nové hodinky stát, ale počítáme s cenou okolo 4 tisíc korun. Přesnou částku se dozvíme ve čtvrtek. Lákala by vás dlouhá výdrž Watch S5, nebo dáte přednost Wear OS u Watch 5? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi