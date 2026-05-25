Řada Xiaomi 17T se vystavuje na oficiálních snímcích! Tohle bude hlavní prodejní tahák

  • Xiaomi 17T a 17T Pro se oficiálně představí 28. května — nejdřív v historii T-série, asi o čtyři měsíce dříve než loni
  • Hlavním lákadlem je 5× teleobjektiv Leica se 115mm ohniskem, který Xiaomi dává i do základního modelu
  • Z úniků už ale známe prakticky všechno — od čipsetů přes baterie až po evropské ceny

Jakub Kárník
25.5.2026 16:00
Xiaomi rozjelo teaserovou kampaň před představením řady Xiaomi 17T, naplánovaným na 28. května. Indická pobočka pustila do světa video základního modelu, globální tým přisypal několik příspěvků na síti X a všechny nesou stejné poselství: tohle je „Telephoto Master„.

Teleobjektiv jako hlavní zbraň

To, čím chce Xiaomi novou řadu prodat, je pětinásobný teleobjektiv s optikou Leica. Ohnisková vzdálenost má odpovídat 115 milimetrům a podle výrobce půjde o standard na obou modelech — teleobjektiv tedy dostane i základní 17T, nejen Pro. To není úplně samozřejmost, levnější telefony bývají právě o přibližovací snímač ošizené.

Kolem zoomu ovšem Xiaomi žongluje s čísly tak, že je dobré si je přebrat. Optické přiblížení je — tečka. K tomu firma slibuje „10× zoom v kvalitě optického„, což je marketingový opis pro chytře dopočítaný digitální výřez, a nakonec až 120× AI Ultra Zoom, kde už software dotváří, co čočka neviděla. Rozlišení snímače Xiaomi v teaserech tají, podle úniků jde o 50 Mpx.

Dva modely, které k sobě mají dál než dřív

Zatímco fotoaparát modely sbližuje, jinde se rozcházejí výrazněji než předchozí generace. Základní 17T má podle úniků dostat 6,59″ AMOLED se 120 Hz, čipset MediaTek Dimensity 8500, baterii 6500 mAh s 67W nabíjením a plastový rám. 17T Pro jde výš na 6,83″ panel se 144 Hz, výkonnější Dimensity 9500, akumulátor 7000 mAh se 100W nabíjením i 50W bezdrátem a lepší hlavní snímač Light Fusion 950. Oba telefony běží rovnou na Androidu 16 a chlubí se krytím IP68.

Ceny pro Evropu už taky proběhly: 749 € (zhruba 18 200 Kč) za 17T ve výbavě 12/256 GB a 999 € (přibližně 24 300 Kč) za 17T Pro v konfiguraci 12/512 GB. Oficiální české ceny se dozvíme až po startu, ale orientačně tedy víme, do jaké třídy obě novinky míří. K předobjednávkám má Xiaomi přibalit sluchátka Redmi Headphones Neo, u Pro modelu navíc chytrý náramek Smart Band 10.

Jestli řada 17T dostojí označení „největší upgrade T-série v historii“, uvidíme po 28. květnu.

Láká vás 5× teleobjektiv i v základním modelu, nebo si počkáte na recenzi?

Zdroj: GSMArena

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
