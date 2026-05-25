Řada Xiaomi 17T se vystavuje na oficiálních snímcích! Tohle bude hlavní prodejní tahák Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17T a 17T Pro se oficiálně představí 28. května — nejdřív v historii T-série, asi o čtyři měsíce dříve než loni Hlavním lákadlem je 5× teleobjektiv Leica se 115mm ohniskem, který Xiaomi dává i do základního modelu Z úniků už ale známe prakticky všechno — od čipsetů přes baterie až po evropské ceny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozjelo teaserovou kampaň před představením řady Xiaomi 17T, naplánovaným na 28. května. Indická pobočka pustila do světa video základního modelu, globální tým přisypal několik příspěvků na síti X a všechny nesou stejné poselství: tohle je „Telephoto Master„. Teleobjektiv jako hlavní zbraň Dva modely, které k sobě mají dál než dřív Teleobjektiv jako hlavní zbraň To, čím chce Xiaomi novou řadu prodat, je pětinásobný teleobjektiv s optikou Leica. Ohnisková vzdálenost má odpovídat 115 milimetrům a podle výrobce půjde o standard na obou modelech — teleobjektiv tedy dostane i základní 17T, nejen Pro. To není úplně samozřejmost, levnější telefony bývají právě o přibližovací snímač ošizené. Turn heads with every shot.The all-new #Xiaomi17T is co-engineered with Leica and Built to Be Noticed. See the world in a way that’s #FarBetter than before.India launch 4th June, 2026.Know More: https://t.co/dgyb6Sjegd pic.twitter.com/F1LTi54l2V— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 22, 2026 Kolem zoomu ovšem Xiaomi žongluje s čísly tak, že je dobré si je přebrat. Optické přiblížení je 5× — tečka. K tomu firma slibuje „10× zoom v kvalitě optického„, což je marketingový opis pro chytře dopočítaný digitální výřez, a nakonec až 120× AI Ultra Zoom, kde už software dotváří, co čočka neviděla. Rozlišení snímače Xiaomi v teaserech tají, podle úniků jde o 50 Mpx. Dva modely, které k sobě mají dál než dřív Zatímco fotoaparát modely sbližuje, jinde se rozcházejí výrazněji než předchozí generace. Základní 17T má podle úniků dostat 6,59″ AMOLED se 120 Hz, čipset MediaTek Dimensity 8500, baterii 6500 mAh s 67W nabíjením a plastový rám. 17T Pro jde výš na 6,83″ panel se 144 Hz, výkonnější Dimensity 9500, akumulátor 7000 mAh se 100W nabíjením i 50W bezdrátem a lepší hlavní snímač Light Fusion 950. Oba telefony běží rovnou na Androidu 16 a chlubí se krytím IP68. Get closer to the moments that matter. Xiaomi 17T Series. The Telephoto Master. 5x Leica optical zoom. 115mm equivalent. Nothing in its class comes close.May 28th, 14:00 (GMT+2) pic.twitter.com/YsdmP3vyNr— Xiaomi (@Xiaomi) May 23, 2026 Ceny pro Evropu už taky proběhly: 749 € (zhruba 18 200 Kč) za 17T ve výbavě 12/256 GB a 999 € (přibližně 24 300 Kč) za 17T Pro v konfiguraci 12/512 GB. Oficiální české ceny se dozvíme až po startu, ale orientačně tedy víme, do jaké třídy obě novinky míří. K předobjednávkám má Xiaomi přibalit sluchátka Redmi Headphones Neo, u Pro modelu navíc chytrý náramek Smart Band 10. Jestli řada 17T dostojí označení „největší upgrade T-série v historii“, uvidíme po 28. květnu. Láká vás 5× teleobjektiv i v základním modelu, nebo si počkáte na recenzi? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotomobil Xiaomi Xiaomi 17T Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024