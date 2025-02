Xiaomi brzy pošle do Evropy nádherné hodinky se super výdrží! Známe cenu

Reklama

Xiaomi se chystá rozšířit svou nabídku chytrých hodinek na evropském trhu. Watch S4, které firma představila v Číně koncem loňského října, by se měly už brzy objevit i v našich končinách. Podle nového úniku informací bude jejich cenovka atakovat hranici 159 eur, což je v přepočtu zhruba 4 000 Kč.

Z hlediska hardwaru se můžeme těšit na totožnou výbavu jako u čínské verze. Dominantou je 1,43palcový AMOLED panel s rozlišením 466 x 466 pixelů, který by měl nabídnout špičkový jas až 2 200 nitů. O dlouhou výdrž se postará baterie s kapacitou 486 mAh.

Stejně jako u ostatních modelů řady S vsadí výrobce na vlastní systém HyperOS. Není to žádné překvapení – Xiaomi tradičně používá Wear OS pouze u modelů bez označení „S“, jako jsou například Watch 2 nebo Watch 2 Pro. Právě díky proprietárnímu systému by měly hodinky nabídnout až 15denní výdrž na jedno nabití, což je hodnota, které by s Wear OS nikdy nedosáhly.

Výbava hodinek zahrnuje mikrofon a reproduktor pro telefonování přes Bluetooth, a nechybí ani senzor okolního světla, monitor srdečního tepu či výškoměr. Majitelé jistě ocení také přítomnost akcelerometru, kompasu a detektoru pohybu. Pro přesnou navigaci je k dispozici podpora GPS, Beidou, Galileo a GLONASS. Hodinky se budou dodávat s fluoroelastomerovým řemínkem nastavitelným v rozmezí 140 až 210 milimetrů.

Zdroj: xpertpick.com