TOPlist

Tip redakce: Funkcemi nabité Xiaomi Watch S4 41mm už nestojí ani 2 tisíce

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.5.2026 08:00
Ikona komentáře 0
xiaomi watch s4 41mm stribrna verze displej

Xiaomi Watch S4 v 41mm provedení byly při uvedení zajímavé už cenou 3 399 Kč, avšak nyní jsou na Heurece v černé verzi s fluorokaučukovým řemínkem k dostání od 1 989 Kč. To je v segmentu menších chytrých hodinek s prémiovými materiály a duálním GNSS prakticky bezkonkurenční nabídka. Model jsme sami testovali a neostýcháme se jej doporučit.

CHCI HODINKY XIAOMI V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte kompaktní elegantní hodinky s prémiovými materiály, špičkovým měřením zdraví a výdrží na týden a víc.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete instalovat aplikace třetích stran (Spotify, mapy) nebo odpovídat na zprávy přímo z hodinek – HyperOS to neumožňuje.
💡 Za 1 989 Kč jde o jednu z nejvýhodnějších elegantních smartwatch v Česku.

Proč jsou Watch S4 41mm zajímavé i rok po uvedení

Když Xiaomi loni v říjnu představilo 41mm verzi modelu Watch S4, mířilo s ní primárně na uživatele s užším zápěstím – v praxi hlavně na ženy, ale i na muže, kteří chtějí elegantní hodinky místo robustních outdoorových kusů. Při ceně 1 989 Kč dostáváte prémiové pouzdro z nerezové oceli, kompaktní rozměr 41,2 × 9,5 mm, hmotnost pouhých 32 g bez řemínku a hardwarovou výbavu, která se v kategorii do 2 000 Kč prakticky nevidí.

Klíčové parametry: displej, senzory, GPS

Srdcem hodinek je 1,32″ AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 px, jemností 352 PPI a obnovovací frekvencí 60 Hz – animace jsou plynulé a v praxi to dělá rozdíl proti levnějším modelům s 30Hz panely. Špičkový jas dosahuje 1 500 nitů v HBM režimu, takže obrazovka zůstává čitelná i v poledním slunci. Always-on displej lze aktivovat pouze v časovém okně, což šetří baterii.

watch s4 displej

Pro venkovní aktivity tu máme dual-band GNSS L1+L5 s podporou pěti satelitních systémů (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS). Hardware doplňuje vylepšený 4-LED a 4-PD modul srdečního tepu, který dokáže měřit i během plavání, kontaktní senzor teploty kůže s přesností 0,1 °C a kompletní sada senzorů (akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr, ambient light). Vodotěsnost 5 ATM stačí na bazén, plavání u moře i sprchu, ale ne na saunu.

Připojení zajišťuje Bluetooth 5.4 a hodinky mají vestavěný reproduktor s mikrofonem pro Bluetooth hovory přes spárovaný telefon. NFC platby jsou podporované pro karty Mastercard a Visa, ale v ČR aktuálně jen u ČSOB a mBank – ostatní karty se dají zprovoznit přes aplikaci Curve.

POROVNAT CENY V OBCHODECH

Jak jsme testovali: dojmy z redakce

V redakci jsme testovali černou variantu s fluorokaučukovým řemínkem a v naší recenzi jsme jí udělili 82 %. Hodinky na ruce skoro necítíte – 32 g je rozdíl, kterého si všimnete hned po přechodu z robustních modelů. Lesklý povrch nerezové oceli vypadá prémiově, ale snadno na sobě nese otisky. Fluorokaučukový řemínek s pletenou texturou je měkký, protiskluzový a velmi příjemný na denní nošení – pro sport ideální.

Z funkcí, které v praxi využijete, nás nejvíc zaujalo kontinuální měření teploty kůže – pro ženy se v kombinaci s menstruační historií dělá výrazně přesnější predikce cyklu než u klasických kalendářových aplikací. Detekce pádu při lyžování, SOS tlačítko (třikrát stiskněte spodní tlačítko) a sdílení polohy v reálném čase jsou bezpečnostní funkce, které v každodenním provozu nepoužijete, ale je dobré vědět, že tu jsou. Bluetooth heart rate broadcasting ocení cyklisté – data o tepu se přenášejí do cyklopočítačů Garmin Edge, Bryton nebo Magene.

Slabinou je HyperOS: nelze instalovat aplikace třetích stran (Spotify, YouTube Music, externí mapy) a nemůžete odpovídat na zprávy přímo z hodinek. Vidíte notifikace, hovor můžete odmítnout, ale na SMS nebo WhatsApp odepsat nejde. Pokud máte telefon s HyperOS 2 nebo 3, otevřou se vám pokročilé funkce jako Xiaomi Smart Hub pro ovládání chytré domácnosti, ale na ne-Xiaomi telefonech (testovali jsme i Galaxy Z Fold7) některé tyto funkce chybí. Občas nás zaskočila i falešná detekce gest lusknutím – při jednom hovoru se mi automaticky odmítl, aniž bych ho chtěl odmítnout.

Praktická stránka: výdrž a každodenní provoz

Baterie má kapacitu 320 mAh a Xiaomi udává tři režimy výdrže: 8 dní při lehkém používání, 4 dny při normálním a 2–3 dny při intenzivním provozu s AOD. V našem testu jsme se s vypnutým always-on displejem dostali až na 10 dní mezi nabíjeními, což je v této kategorii nadprůměrné. S aktivním AOD a celodenním sledováním tepu, stresu, SpO₂ a 180 minutami GPS cvičení týdně počítejte realisticky se čtyřmi až pěti dny.

xiaomi watch s4 41mm hodinky

Z hlediska každodenní zábavy si Xiaomi pohrálo s více než 200 ciferníky, včetně interaktivních s virtuálními zvířátky (kapybara balancující pomeranče je vrchol). Sportovních režimů je přes 150, takže pokryjete běh, plavání, cyklistiku, lyžování i potápění. Sportovní vlog umožňuje na dálku spustit nahrávání videa na telefonu (zatím jen Xiaomi a POCO modely) s daty o tepu a kalorií zobrazenými v reálném čase.

Kdy to smysl nedává

Pokud jste zvyklí na plnohodnotný Wear OS nebo Apple Watch ekosystém, kde si nainstalujete aplikace pro tisíce funkcí a odpovíte na zprávu pár dotyky, budete na HyperOS frustrovaní. Stejně tak pokud chcete plnou podporu plateb bez triku s Curve aplikací – tady je výběr v ČR aktuálně omezený. Pokud potřebujete plnohodnotné offline mapy do divočiny, podívejte se po sportovních hodinkách typu Amazfit T-Rex 3 Pro nebo Garmin – Watch S4 mapy nemají na úrovni dedikovaných sport hodinek.

Verdikt: pro koho dává cena 1 989 Kč smysl

Xiaomi Watch S4 41mm v černém provedení za 1 989 Kč je nejvýhodnější elegantní smartwatch s prémiovými materiály a špičkovým měřením zdraví, jakou v Česku za tuto cenu seženete. Při poklesu o 1 410 Kč oproti uvedení už cena dorazila do polohy, kde má smysl uvažovat i pro někoho, komu vadí softwarová omezení. Pokud hledáte hodinky pro každodenní nošení, sledování zdraví a fitness s občasnými notifikacemi a dobrou výdrží, je to volba, která dává smysl. Pokud čekáte plnohodnotnou Wear OS náhradu, budete muset připlatit minimálně dvojnásobek.

VYBRAT NEJLEPŠÍ NABÍDKU

Vyberete si raději elegantní chytré hodinky s krátkým výběrem aplikací, nebo dáte přednost svobodě Wear OS za vyšší cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025