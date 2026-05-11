Tip redakce: Funkcemi nabité Xiaomi Watch S4 41mm už nestojí ani 2 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Watch S4 41mm nabízí 1,32" AMOLED, dvoupásmové GNSS L1+L5 a kontinuální měření teploty kůže Cena startuje na 1 989 Kč – při uvedení na trh stály 3 399 Kč, takže pokles činí 1 410 Kč (zhruba 41 %) V redakci jsme model testovali a v recenzi mu udělili 82 % Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi Watch S4 v 41mm provedení byly při uvedení zajímavé už cenou 3 399 Kč, avšak nyní jsou na Heurece v černé verzi s fluorokaučukovým řemínkem k dostání od 1 989 Kč. To je v segmentu menších chytrých hodinek s prémiovými materiály a duálním GNSS prakticky bezkonkurenční nabídka. Model jsme sami testovali a neostýcháme se jej doporučit. CHCI HODINKY XIAOMI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte kompaktní elegantní hodinky s prémiovými materiály, špičkovým měřením zdraví a výdrží na týden a víc.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete instalovat aplikace třetích stran (Spotify, mapy) nebo odpovídat na zprávy přímo z hodinek – HyperOS to neumožňuje.💡 Za 1 989 Kč jde o jednu z nejvýhodnějších elegantních smartwatch v Česku. Proč jsou Watch S4 41mm zajímavé i rok po uvedení Když Xiaomi loni v říjnu představilo 41mm verzi modelu Watch S4, mířilo s ní primárně na uživatele s užším zápěstím – v praxi hlavně na ženy, ale i na muže, kteří chtějí elegantní hodinky místo robustních outdoorových kusů. Při ceně 1 989 Kč dostáváte prémiové pouzdro z nerezové oceli, kompaktní rozměr 41,2 × 9,5 mm, hmotnost pouhých 32 g bez řemínku a hardwarovou výbavu, která se v kategorii do 2 000 Kč prakticky nevidí. Klíčové parametry: displej, senzory, GPS Srdcem hodinek je 1,32″ AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 px, jemností 352 PPI a obnovovací frekvencí 60 Hz – animace jsou plynulé a v praxi to dělá rozdíl proti levnějším modelům s 30Hz panely. Špičkový jas dosahuje 1 500 nitů v HBM režimu, takže obrazovka zůstává čitelná i v poledním slunci. Always-on displej lze aktivovat pouze v časovém okně, což šetří baterii. Pro venkovní aktivity tu máme dual-band GNSS L1+L5 s podporou pěti satelitních systémů (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS). Hardware doplňuje vylepšený 4-LED a 4-PD modul srdečního tepu, který dokáže měřit i během plavání, kontaktní senzor teploty kůže s přesností 0,1 °C a kompletní sada senzorů (akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr, ambient light). Vodotěsnost 5 ATM stačí na bazén, plavání u moře i sprchu, ale ne na saunu. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.4 a hodinky mají vestavěný reproduktor s mikrofonem pro Bluetooth hovory přes spárovaný telefon. NFC platby jsou podporované pro karty Mastercard a Visa, ale v ČR aktuálně jen u ČSOB a mBank – ostatní karty se dají zprovoznit přes aplikaci Curve. POROVNAT CENY V OBCHODECH Jak jsme testovali: dojmy z redakce V redakci jsme testovali černou variantu s fluorokaučukovým řemínkem a v naší recenzi jsme jí udělili 82 %. Hodinky na ruce skoro necítíte – 32 g je rozdíl, kterého si všimnete hned po přechodu z robustních modelů. Lesklý povrch nerezové oceli vypadá prémiově, ale snadno na sobě nese otisky. Fluorokaučukový řemínek s pletenou texturou je měkký, protiskluzový a velmi příjemný na denní nošení – pro sport ideální. Z funkcí, které v praxi využijete, nás nejvíc zaujalo kontinuální měření teploty kůže – pro ženy se v kombinaci s menstruační historií dělá výrazně přesnější predikce cyklu než u klasických kalendářových aplikací. Detekce pádu při lyžování, SOS tlačítko (třikrát stiskněte spodní tlačítko) a sdílení polohy v reálném čase jsou bezpečnostní funkce, které v každodenním provozu nepoužijete, ale je dobré vědět, že tu jsou. Bluetooth heart rate broadcasting ocení cyklisté – data o tepu se přenášejí do cyklopočítačů Garmin Edge, Bryton nebo Magene. Slabinou je HyperOS: nelze instalovat aplikace třetích stran (Spotify, YouTube Music, externí mapy) a nemůžete odpovídat na zprávy přímo z hodinek. Vidíte notifikace, hovor můžete odmítnout, ale na SMS nebo WhatsApp odepsat nejde. Pokud máte telefon s HyperOS 2 nebo 3, otevřou se vám pokročilé funkce jako Xiaomi Smart Hub pro ovládání chytré domácnosti, ale na ne-Xiaomi telefonech (testovali jsme i Galaxy Z Fold7) některé tyto funkce chybí. Občas nás zaskočila i falešná detekce gest lusknutím – při jednom hovoru se mi automaticky odmítl, aniž bych ho chtěl odmítnout. Praktická stránka: výdrž a každodenní provoz Baterie má kapacitu 320 mAh a Xiaomi udává tři režimy výdrže: 8 dní při lehkém používání, 4 dny při normálním a 2–3 dny při intenzivním provozu s AOD. V našem testu jsme se s vypnutým always-on displejem dostali až na 10 dní mezi nabíjeními, což je v této kategorii nadprůměrné. S aktivním AOD a celodenním sledováním tepu, stresu, SpO₂ a 180 minutami GPS cvičení týdně počítejte realisticky se čtyřmi až pěti dny. Z hlediska každodenní zábavy si Xiaomi pohrálo s více než 200 ciferníky, včetně interaktivních s virtuálními zvířátky (kapybara balancující pomeranče je vrchol). Sportovních režimů je přes 150, takže pokryjete běh, plavání, cyklistiku, lyžování i potápění. Sportovní vlog umožňuje na dálku spustit nahrávání videa na telefonu (zatím jen Xiaomi a POCO modely) s daty o tepu a kalorií zobrazenými v reálném čase. Kdy to smysl nedává Pokud jste zvyklí na plnohodnotný Wear OS nebo Apple Watch ekosystém, kde si nainstalujete aplikace pro tisíce funkcí a odpovíte na zprávu pár dotyky, budete na HyperOS frustrovaní. Stejně tak pokud chcete plnou podporu plateb bez triku s Curve aplikací – tady je výběr v ČR aktuálně omezený. Pokud potřebujete plnohodnotné offline mapy do divočiny, podívejte se po sportovních hodinkách typu Amazfit T-Rex 3 Pro nebo Garmin – Watch S4 mapy nemají na úrovni dedikovaných sport hodinek. Verdikt: pro koho dává cena 1 989 Kč smysl Xiaomi Watch S4 41mm v černém provedení za 1 989 Kč je nejvýhodnější elegantní smartwatch s prémiovými materiály a špičkovým měřením zdraví, jakou v Česku za tuto cenu seženete. Při poklesu o 1 410 Kč oproti uvedení už cena dorazila do polohy, kde má smysl uvažovat i pro někoho, komu vadí softwarová omezení. Pokud hledáte hodinky pro každodenní nošení, sledování zdraví a fitness s občasnými notifikacemi a dobrou výdrží, je to volba, která dává smysl. Pokud čekáte plnohodnotnou Wear OS náhradu, budete muset připlatit minimálně dvojnásobek. Vyberete si raději elegantní chytré hodinky s krátkým výběrem aplikací, nebo dáte přednost svobodě Wear OS za vyšší cenu? 