Xiaomi Watch S3 recenze: Chytré hodinky skýtající nejedno překvapení

Xiaomi Watch S3 jsou první hodinky s předinstalovaným HyperOS na našem trhu

Mimo jiné se však snaží zaujmout také kruhovým designem a vyměnitelnými rámečky

Jak tyto, poměrně levné, chytré hodinky fungují v praxi?

Nové chytré hodinky Xiaomi Watch S3 vypadají na první pohled jako velmi lákavá koupě. Nabízí sportovní design s kruhovým displejem – ten je navíc typu AMOLED – celou řadu možností, jak monitorovat aktivitu uživatele, dlouhou výdrž na jedno nabití a v neposlední řadě zbrusu nový operační systém HyperOS. To vše přitom za cenu lehce přesahující 3 tisíce Kč s DPH. Jde ale opravu o tak super kup? To odhalí následující recenze Xiaomi Watch S3.

Obsah recenze Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 ukrývá v balení jen to nejnutnější

Asi nikoho příliš nepřekvapí, že uvnitř balení Xiaomi Watch S3 se toho, vedle samotných hodinek, příliš nenachází. Je zde pouze standardní sestava papírové dokumentace a kolébka sloužící k nabíjení hodinek. Přesto, že obsah balení plně splňuje nepsaný standard, je trochu škoda, že si výrobce pro zákazníky nepřipravil alespoň nějaký bonus. V tomto konkrétním případě by se pak přímo nabízelo přibalit druhý vyměnitelný kruhový rámeček.

Design s jednou specialitou

Vyměnitelný rámeček – záměrně se vyhýbám slovu „luneta“ – má pouze designovou funkci, ale rozhodně jde o zajímavý nápad, jak personalizovat design hodinek. Navíc, po připnutí rámečku hodinky uživateli automaticky nabídnou i designově odpovídající ciferník. Je však škoda, že aktuálně máte na výběr pouze ze 4 náhradních rámečků plus dvou barevných verzí hodinek samotných – testované černé a stříbrné. Na jednu stranu pak sice musím uznat, že se mi nápad s vyměnitelným rámečkem opravdu líbí, je ale škoda, že rámečků je (zatím?) na výběr tak málo. Jejich největší problém však dle mého bude spočívat někde jinde.

Jeden vyměnitelný rámeček totiž u nás aktuálně stojí 1 099 Kč s DPH. Opravdu si nejsem jist, zda se najde dostatek uživatelů, ochotných dát za pouhý kroužek (byť z nerezové oceli) prakticky třetinu celkové ceny celých hodinek. Pokud by k rámečku náležel alespoň ještě řemínek v odpovídající barvě, byla by tato částka rázem mnohem lépe obhajitelná, takto ji však nemohu označit jinak, než jako přestřelenou. A vlastně zde máme i odpověď, proč výrobce nepřibaluje žádný náhradní do prodejního balení. Bohužel, náhradní rámeček by se možná opravdu hodil. Už po prvním sejmutí mi originální rámeček již nedržel pevně na svém místě a při pohybu rukou rachotil. Co je ale horší, během testování se mi hned třikrát stalo, že se mi rámeček při oblékání bundy či zavadění o oblečení uvolnil a spadl na zem. Možná je to pouze problém konkrétního kusu, nicméně zmínit tento nepříjemný fakt jednoduše musím.

Sportovní nebo elegantní?

Byť Xiaomi své nové chytré hodinky neprezentuje vyloženě jako sportovní, v testované černé verzi Xiaomi Watch S3 právě takovým dojmem působí. Někdo určitě ocení tento jednoduchý a účelný design, na mě však působí maličko nudně. To verze se stříbrným pouzdrem na mě působí, alespoň na fotkách, o kus zajímavěji a byť bych se nesmířil s bílým páskem, patrně bych sáhl právě po této verzi. Dodaný TPU pásek pak lze velmi snadno nahradit prakticky libovolným 22mm řemínkem či tahem. Musím ale uznat, že ten, který Xiaomi k hodinkám standardně dodává na mě působí velmi dobře. Je příjemný na dotek a narozdíl od některých jiných TPU pásků u levnějších hodinek mi nezpůsoboval žádné kožní problémy. Osobně pak úplně nemusím systém, kdy se konec jedné části pásku zastrkuje pod jeho druhou část, ale to je spíše má malichernost.

Spodní část pouzdra hodinek je pak tvořena lesklým plastem, do nějž je vsazen snímač srdečního tepu. Oproti dražším hodinkám spoléhajícím na hodnotnější materiály v tomto případě na spodní vaně snáze ulpívají a hůře se čistí nečistoty. Hlavní část pouzdra je pak tvořena černě eloxovaným hliníkem a displej kryje blíže nespecifikované sklo Corning Gorilla Glass. Hmotnost pouzdra činí příjemných 44 gramů při průměru 47 mm a tloušťce 12 mm. Vedle dotykového displeje pak k ovládání hodinek slouží také dvojice oválných tlačítek. Ta jsou sice dostatečně rozměrná avšak z pouzdra hodinek vystupují jen minimálně. Navíc má jejich mechanika poměrně tuhý chod a tak se tlačítka nepoužívají nijak zvlášť pohodlně.

Displej Xiaomi Watch S3 nezklame

Jedním z neoddiskutovatelných pozitiv hodinek Xiaomi Watch S3 je bezesporu jejich displej. Jedná se totiž o AMOLED s rozlišením 466 pixelů, ale především velmi solidní svítivostí až 600 nitů automaticky regulovatelnou ve 256 úrovních. Nejen, že je tak obraz na něm krásně kontrastní s živými barvami, je především dobře čitelný i za slunečného dne. Automatická regulace jasu pak funguje obstojně, nicméně občas ji vteřinku dvě trvá, než zareaguje na ostré světlo. I tak jsem ale za dobu používání neměl potřebu jas ručně korigovat.

Hardwarová výbava Xiaomi Watch S3

Základem pro monitorování uživatele a jeho zdravotních funkcí je pochopitelně snímač srdečního tepu a okysličení krve. U něj se navíc Xiaomi chlubí až 97,95% přesností monitorování. Mezi další senzory pak patří akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr či Hallův senzor. Neméně důležité jsou pak GNSS služby pro určování polohy a ani zde výrobce nic nepodcenil, neboť se jedná o dvoupásmové L1 + L5 GNSS s podporou všech aktuálně nejpoužívanějších služeb.

Pro připojení hodinek Xiaomi Watch S3 ke smartphonu pak poslouží Bluetooth 5.2. Na Wi-Fi konektivitu se zde nedostalo, takže některé funkce chytrých hodinek, jako třeba notifikace nebo synchronizaci dat bez telefonu poblíž nevyužijete. To však, popravdě řečeno, nelze u podobných hodinek brát za mínus. Jednožnačným plusem je pak přítomnost NFC, byť jej využijete pouze pokud jste klienty jedné z bank podporujících Xiaomi Pay. U nás se konkrétně jedná o ČSOB a mBank.

V neposlední řadě pak musím zmínit také přítomnost mikrofonu a hlasitého reproduktoru. Díky tomu lze hodinky používat také jako hlasité hansfree. Kvalita hovoru přes hodinky však odpovídá většině takovýchto řešení a velmi záleží na tom, jak zápěstí s hodinkami držíte či na prostředí, ze kterého voláte. Zkoušel jsem však s hodinkami volat z jedoucího auta – protistrana mě slyšela a i já jsem rozuměl, ideální to však nebylo ani pro jednoho. Vedle hovorů pak reproduktor pochopitelně slouží také pro přehrávání zvuků notifikací.

Široká podpora sportů

Chytré hodinky Xiaomi Watch S3 se mohou pochlubit opravdu rozsáhlou nabídkou monitorovaných aktivit. Celkem je jich více než 150, což je opravdu úctyhodné číslo. Na druhou stranu zde najdeme i aktivity jako například šachy, bridž nebo hraní stolních her. Mezi další podporované sporty a fyzické aktivity patří například:

běh

chůze

jízda na kole

běžecký pás

indoor cycling

venkovní plavání

plavání v bazénu

cvičení na eliptickém trenažeru

výšlap

trailový běh

lyžování

cvičení jógy

Z mého pohledu jsou však maličko kontroverzní aktivity spojené s vodou, zejména pak vodní sporty, nebo šnorchlování. Hodinky totiž disponují voděodolností 5ATM (nebo-li 50 metrů). S tímto stupněm voděodolnosti se obecně dá počítat pro koupání nebo „povrchové“ plavání. Každopádně na internetu naleznete spousty případů, kdy hodinky (zdaleka nejen od Xiaomi) s tímto stupněm odolnosti nevydržely ani to. Vliv může mít například i slaná voda, nebo to jakému dynamickému náporu vody způsobenému vašim pohybem hodinky čelí. Některé zdroje pak uvádí, že by hodinky s tímto stupněm voděodolnosti neměly jít při plavání do hloubky větší, než 1 metr.

Nezaleknou se lyží ani polštáře

Xiaomi se u svých chytrých hodinek chlubí nejen zmíněnou podporou až 150 sportů, ale zvlášť vyzdvihuje především schopnost monitorovat uživatele při lyžování a při spánku. U lyžování jde zejména o možnost zaznamenat svou lyžařskou stopu a podrobnosti jako je délka, vzdálenost a průměrná rychlost každé jízdy. Naopak pro monitorování spánku si výrobce připravil nový algoritmus a hodinky sbírají i informace o saturaci krve kyslíkem a dýchání, což by mělo přinést přesnější informace (nejen) o jednotlivých fázích spánku. Zatímco lyžařské funkce jsem neměl možnost vyzkoušet, monitorování spánku jsem testoval intenzivně.

V mém případě ale hodinky zase až tak přesné nebyly. Nejednou se mi stalo, že mi hlásily spánek i v době, kdy s jistotou vím, že jsem pouze ležel v posteli, nebo naopak, že nepostřehly, že jsem se v noci probudil a nějakou chvíli byl vzhůru. V aplikaci ve spárovaném smartphonu pak naleznete funkci nazvanou „spánkové zvíře“, která vám po týdnu monitorování vašeho spánku prozradí, jakému zvířeti je váš spánkový režim nejbližší – já jsem například žralok, protože obvykle usínám pozdě a brzo vstávám. Opomenout pak nesmím ani funkce automatického celodenního měření srdečního tepu a saturace – tedy v závislosti na vámi zvoleném nastavení. Vedle toho však hodinky dokáží v průběhu dne vyhodnocovat míru vašeho stresu a nabídnou dechová cvičení na zklidnění. Ženy by pak mohli využít funkci pro zaznamenávání a předvídání menstruačního cyklu.

Co se kvality monitorování fyzické aktivity týče, zde bych hodinky označil za nadprůměr v dané cenové kategorii. Jistě, nejsou to Garmin Fenix či jiné sport testery, to zde ale asi nikdo vyžadovat ani nebude. Počítání kroků ale funguje přesně a hodinky dokonce zaznamenají i chůzi s kočárkem, sice zdaleka ne dokonale, ale lépe, než například Samsung Galaxy Watch 4 Classic, které jinak osobně používám. Nemluvě o tom, že řada podobně drahých hodinek a náramků si s touto disciplínou neví rady vůbec. Záznam trasy pomocí integrovaných geolokačních služeb fungoval v otevřeném prostranství rovněž solidně, v husté městské zástavbě jsem se pak pouze jednou setkal s jejím přeskočením do vedlejší uličky.

S HyperOS na palubě

Xioami Watch S3 představují první hodinky s HyperOS na našem trhu a tak jsem byl přirozeně zvědavý, co vše tento nový systém nabídne. Předně musím zklamat všechny, kteří by od něj očekávali nějakou otevřenost a možnost instalace aplikací. HyperOS je, minimálně prozatím, uzavřený systém a v praxi se příliš neliší od toho, co jsme až dosud mohli v hodinkách Xioami – mimo těch s WearOS – vídat. Ostatně systému od Googlu zůstává výrobce stále věrný a zároveň s Watch S3 přinesl na náš trh i nové WearOS hodinky Xiaomi Watch 2.

Zpět ale k HyperOS. Základní ovládání zde kombinuje jak dotykový displej, tak zmíněnou dvojici tlačítek. Pomocí gest na základní obrazce můžete tažením dolů zobrazit notifikační oblast a naopak tažením nahoru rychlé přepínače. Tažením do boků se pak dostanete na obrazovky s widgety, ty zde může být celkem až tři plus jedna pro hlasového asistenta Amazon Alexa nebo uložené karty. Na jednotlivých obrazovkách pak mohou být až 4 widgety, v závislosti na tom, zda jde o malý čtverec nebo větší obdélník zabírající dvě pozice. Většina widgetů pak slouží jako zkratka k připraveným aplikacím a některé i dokáží zobrazit informace z daných aplikací – například aktuální teplotu, vývoj vašeho srdečního tepu či dobu naposledy strávenou v posteli. V případě widgetu náležícímu hudebnímu přehrávači pak ještě dostanete i rychlý přístup k rychlému ovládání přehrávání.

Aplikace musí stačit předistalované

Pro vstup do nabídky aplikací pak slouží jedno z již zmíněných, ne zrovna pohodlně se tisknoucích, tlačítek na boku těla. Druhému tlačítku pak můžete vybrat některou z dostupných funkcí sami. Může tak sloužit třeba k rychlému přístupu ke sportovním režimům nebo „svítilně“ alias bílé obrazovce s jasem na maximum. Zpět ale k nabídce aplikací, nebo lépe řečeno funkcí. V nabídce plné ikon s kulatým designem se totiž ukrývá i řada položek, které by, dle mého názoru, mohly být zařazeny pod jednu aplikaci. Například u budíku / stopek / časovače / světových hodin mě to vyloženě štvalo. Samotné hodinky pak nabídnou všechny obvyklé funkce, se kterými se můžeme setkat u naprosté většiny podobných případů.

V první řadě jde pochopitelně o notifikace z připojeného telefonu. Ty se na hodinkách zobrazují velmi spolehlivě – možná až příliš. Například u Facebook Messengeru nedokáží hodinky rozlišit, zda jde o příchozí novou zprávu, nebo jen notifikaci, že je otevřena nějaká konverzace. Naštěstí lze v nastavení aplikace zakázat notifikace na hodinkách při používání telefonu, jinak hodinky při komunikaci přes Messenger neustále vibrují. Chybět nesmí vyhledání telefonu přehráním melodie nebo jeho automatické odemknutí, když jsou hodinky v dosahu.

Jako velmi užitečnou funkci pak musím hodnotit tísňové volání. Pokud tuto funkci nastavíte, stačí třikrát po sobě stisknout spodní tlačítko a dojde k vytočení přednastaveného tísňového kontaktu. Vedle toho je zde i možnost aktivovat automatickou detekci pádu, při které dojde rovněž k vytočení nouzového kontaktu, ale i zaslání sms s přesnou polohou. Zkoušel jsem funkci nasimulovat a zdá se, že funguje poměrně spolehlivě. Naopak jsem se během používání nesetkal s tím, že by hodinky detekovaly falešný pád. Šikovná je i funkce pro synchronizaci režimu nerušit – jakmile jej aktivujete na hodinkách, zapne se i v telefonu a naopak.

Mi Fitness opět v hlavní roli

Stejně jako v případě ostatních hodinek a náramků Xiaomi s vlastním operačním systémem, i u Xiaomi Watch S3 zprostředkovává komunikaci se smartphonem aplikace Mi Fitness. Musím přiznat, že mě trochu zklamala absence nějaké zásadnější výhody těžící z HyperOS, respektive ekosystému, který by se s tímto systémem dle Xiaomi měl pojit. Hodinky jsem přitom používal v kombinaci s Xiaomi 13 s HyperOS a v rámci Xiaomi účtu jsem měl propojený i tablet Xiaomi Pad 6 rovněž s touto nadstavbou. Přinejmenším bych tak čekal alespoň možnost rychlého párování bez nutnosti instalovat aplikaci přes QR kód na displeji hodinek a následného přecházení mezi aplikací Mi Fitness a nastavením telefonu. Ani přidělení nutných oprávnění po prvním spárování se nijak nelišilo od procedury, kterou musíte absolvovat při spárování s telefonem jakékoli jiné značky.

Samotná aplikace je pak vcelku standardní fitness aplikace a vlastně se již nějakou dobu ani nijak zásadně nezměnila. Ostatně proč? Je přehledná a svůj účel plní dobře. Na tomto místě se pak hodí připomenout, že Xioami v aktuální nabídce nemá žádné hodinky, které by se daly považovat za sportovní monitory a tomu do jisté míry odpovídá právě i aplikace Mi Fitness. Ta nabízí 4 hlavní sekce – Zdraví, Cvíčení, Zařízení a Profil. První zmíněná slouží k zobrazení informací o vašich posledních cvičeních a na čtvercových widgetech naleznete záznam vaší denní aktivity a hodnot. Opomenout nemohu ani možnost synchronizace těchto dat s jinými fitness aplikacemi – jmenovitě Google Fit, Strava a Suunto. Jen příliš nechápu, proč nelze s Google Fit synchronizovat počet kroků. Jako motivace k pohybu pak může posloužit funkce Utkání pomocí které můžete svou fyzickou aktivitu porovnat s přáteli využívajícími též aplikaci Mi Fitness.

V nastavení zařízení pak naleznete do značné míry duplikátní nastavení, která jsou dostupná i v systému samotných hodinek, pro řadu uživatelů se však s nimi bude jistě lépe pracovat právě na telefonu. Předně zde ale máte přístup ke stahování ciferníků, kterých je, troufám si tvrdit, velmi slušná zásoba a vybere si z nich snad každý. Pokud pak máte smartphone s HyperOS či ještě MIUI a zároveň využíváte výrobcem dodané aplikace pro kalendář a poznámky, můžete jejich data synchronizovat s hodinkami. V jiných případech to však bohužel možné není. Za mě je pak také škoda, že hodinky nemají plný přístup ke kontaktům. Pokud tedy budete někomu chtít zavolat aniž byste vzali do rukou smartphone, budete muset znát číslo, mít jej v posledních voláních či kontakt zařadit mezi oblíbené právě v aplikaci Mi Fitness.

Výdrž nezklame, nabíjení nadchne

Neoddiskutovatelnou výhodou chytrých hodinek s uzavřeným operačním systémem bývá zpravidla výdrž baterie. Zatímco třeba u hodinek s WearOS berou často uživatelé za vděk i dvoudenní výdrži, v této kategorii hodinky běžně dosáhnou na několikanásobnou výdrž na jedno nabití. A nejinak je tomu i v případě Xiaomi Watch S3 se 486mAh integrovanou baterií, kde výrobce slibuje až 7 dní s aktivním Allways on Display a až 15 dní „běžného“ používání bez AoD. Já jsem se pak v praxi přesvědčil, že slibované hodnoty skutečně nejsou daleko od pravdy. Pokud jsem měl na hodinkách aktivní průběžné monitorování zdravotních funkcí, přijímal jsem celý den notifikace a také jsem celkově přibližně 3 hodiny monitoroval aktivitu s využitím GPS, dostal jsem se s aktivním AoD k výdrži 6 dnů na jedno nabití. S vypnutým AoD pak výdrž oscilovala mezi 13 a 14 dny na jedno nabití.

Jako bonus je zde pak přítomno, na poměry chytrých hodinek, velmi rychlé nabíjení. Po 5 minutách na nabíječce získáte přibližně 18 % energie, která vám s přehledem vystačí na den používání – pokud tedy neplánujete výlet na kole s neustálým monitorováním a třeba ještě poslechem hudby z interního úložiště hodinek. Plné nabití hodinek pak zabere přibližně 50 minut. Škoda jen, že se hodinky nabíjí skrze dva piny, které se mohou snadno zanést nečistotami. Absence bezdrátového nabíjení je však v této cenové kategorii plně omluvitelná.

Závěr recenze Xiaomi Watch S3

Než přejdeme k finálnímu zhodnocení chytrých hodinek Xiaomi Watch S3, musím ještě jednou zmínit cenu. Ta se totiž aktuálně pohybuje mezi 2 990 až 3 190 Kč s DPH. To je, s ohledem na kvality těchto hodinek, bezesporu velmi atraktivní částka, která automaticky řadí Xiaomi Watch S3 mezi nejzajímavější koupě své kategorie. Škoda jen ceny rámečků okolo displeje, která, jak se obávám, tento jinak zajímavý koncept patrně zabije. Opomenout bohužel nemohu ani fakt, že minimálně v mém případě rámeček nedržel úplně dokonale na místě. Každodenní používání mi pak trochu ztrpčovala mechanická tlačítka.

Jinak však nemohu mít vůči Xiaomi Watch S3 zásadnějších připomínek. Hodinky se pohodlně nosí, nabízí skvělý displej a dlouhá výdrž na baterii je rozhodně něco, co mi bude po přechodu zpět na hodinky s WearOS chybět. HyperOS mě sice trochu zklamal absencí jakékoli větší výhody plynoucí z ekosystému, který by měl systém tvořit, jinak je ale na používání přívětivý a hezky plynulý. Opomenout nemohu ani solidní přesnost GNSS a vůbec sledování aktivity uživatele, jen ten spánkový algoritmus by chtěl ještě malinko doladit. Mezi pozitiva pak musím zařadit i možnost s hodinkami platit, byť minimálně pro tuto chvíli pouze u velmi omezeného počtu bank.

Klady + cena samotných hodinek

+ dlouhá výdrž a rychlé nabíjení

+ kvalitní displej

+ HyperOS se používá příjemně

+ kvalitní GNSS

+ slušná přesnost monitorování aktivit

+ výměnné rámečky jsou zajímavý nápad

Zápory – cena výměnných rámečků

– některá omezení HyperOS

– tlačítka na boku hodinek

Hodnocení redakce: 79 %

Jak se chytré hodinky Xiaomi Watch S3 líbí vám?