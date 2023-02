Natěšení? Xiaomi asi brzy vyšle do světa své nejlepší hodinky

Kvapem se blíží konec února s ním i tradiční technologická konference MWC v Barceloně. Mezi společnosti, které nebudou na akci chybět a pravděpodobně v jejím rámci představí i nějaké produktové novinky, patří čínské Xiaomi. Měli bychom se od něj dočkat primárně uvedení řady mobilů Xiaomi 13, ale také další elektroniky. Podle aktuálního úniku / tipu nebudou mezi globálně prezentovanými produkty chybět ani hodinky Xiaomi Watch S1 Pro. Tedy nejvybavenější model této řady, který v našich končinách zatím v prodeji nebyl.

Xiaomi is bringing the Watch S1 Pro to global markets at #MWC23. Pricing starts at €299, Silver and Black.

1.47" AMOLED480 x 480 Display

500 mAh (14 Days) + wireless Charging

5ATM

Pulse and SP02

100 Fitness modes

iOS and Android pic.twitter.com/SjYAKPoRQc

— SnoopyTech (@_snoopytech_) February 14, 2023