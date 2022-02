Špičkové Xiaomi Watch S1 prý míří do Evropy! Jaká bude cena?

Když Xiaomi v prosinci představovalo novou řadu Xiaomi 12, došlo mimo jiné také na odhalení dosud nejvyspělejších hodinek této značky, Xiaomi Watch S1. O jejich vstupu na evropský trh se začalo spekulovat téměř okamžitě poté, co je čínský gigant představil a nyní to vypadá, že se skutečně brzy dočkáme.

Xiaomi Watch S1 mají stát pod 5 000 Kč

Do nabídky je totiž přidal německý Amazon a to za cenu 195,08 EUR (asi 4 700 Kč), ovšem později cenu odstranil. V Číně vychází hodinky na 1 100 CNY, což je asi 3 700 Kč bez daně, což by přibližně vycházelo. Hodinky nabízí 1,43palcový AMOLED panel, tělo z nerezové oceli a samozřejmostí je také několik snímačů jako ten pro sledování srdečního tepu nebo SpO2. Hovořilo se také o podpoře aplikací třetích stran, na což jsme zvlášť zvědaví.

Xiaomi Watch S1 Unboxing: Premium! [English]

Nechybí ani NFC nebo možnost přes hodinky telefonovat díky přítomnosti mikrofonu a hlasitého reproduktoru. Lákavá je rovněž výdrž. Hodinky mají dle výrobce vydržet až 12 dní. Xiaomi Watch S1 mají na první pohled všechno, co bychom si od hodinek představovali a rozhodně se tedy máme na co těšit.

Lákají vás hodinky Xiaomi Watch S1?

Zdroj: gizmochina.com