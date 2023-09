Xiaomi podle všeho brzy uvede na trh hodinky se systémem Wear OS

Designem (ale i cenou) se podobají posledním Galaxy Watch

Čínská firma je má představit vedle telefonů Xiaomi 13T

Společnost Xiaomi není v oblasti chytrých hodinek žádným nováčkem, ale Wear OS scénu okusila jen jednou – s hodinkami Xiaomi Mi Watch. V recenzi na Galaxy Watch6 Pro jsem se zmínil o tom, že by se jihokorejské společnosti hodila nějaká zásadnější konkurence. A ta je podle všeho na cestě.

Xiaomi má za sebou dlouhou historii výroby chytrých hodinek, které byly většinou založeny na vlastních operačních systémech. To napomáhalo výdrži baterie, ale nějaká hlubší integrace se systémem či podpora aplikací třetích stran takřka neexistovala. To by měl změnit podle posledních spekulací model Xiaomi Watch 2 Pro. Má běžet na čipu Snapdragon W5+ od Qualcommu s 2 GB RAM a 32GB úložištěm, o displeji zatím víme, že dostane úhlopříčku 1,43 palce a bude jej chránit sklo Gorilla Glass. Samozřejmostí bude voděodolnost do 5ATM. Dřívější úniky hovořily také o podpoře eSIM.

Pokud jde o design, hodinky kombinují eleganci a sportovní vzhled, což je trend, který jsme viděli u konkurenčních modelů, jako například již zmíněných Galaxy Watch6 Classic od Samsungu. Velkým lákadlem má být operační systém Wear OS s nadstavbou MIUI.

A co je na této zprávě nejzajímavější? Hodinky jsou podle všeho za rohem a mají namířeno do Evropy. K jejich uvedení by mělo dojít vedle telefonů Xiaomi 13T ještě tento měsíc. Čínský gigant je údajně nacenil na 349 eur, což je v přepočtu nějakých 8 600 korun. Cenově tedy půjdou přímo proti Samsungu, ale také třeba chystaným Pixel Watch 2.

Koupili byste si hodinky s Wear OS od Xiaomi?

Zdroj: 9to5google