Xiaomi vypustilo do prodeje chytrý přímotop Zhimi

Čínský výrobce elektroniky a smart home prvků na začátku prosince spustil crowdfundingovou kampaň na vývoj a výrobu chytrého ohřívače vzduchu. Zájem byl velký a v tento moment se projekt dostal do fáze finálních objednávek. Chytrý přímotop Xiaomi Zhimi bude pracovat s výkonem 2000 Wattů a keramickým topným tělesem, které poskytuje vyšší možné teploty. Díky širokému záběru dokáže také dobře ohřívat všechny strany pokoje. Je to možné díky otočnému větráku, který pracuje ve čtvrtkruhovém prostoru a umí tak vhánět teplý vzduch do všech stran. Samozřejmě v případě, kdy jej postavíte do rohu pokoje.

Díky malým rozměrům by neměl otáčecí přímotop způsobovat nežádoucí rozdmýchávání vzduchu. Chytrost Xiaomi přístroje má spočívat v tom, že sám dokáže přepínat mezi čtyřmi stupni vytápění. A také v tom, že je ovladatelný nejen dálkovým ovladačem, ale také mobilními telefony prostřednictvím aplikací a dokonce i hlasem. Vzhledem k velkému výkonu bylo samozřejmě nutné se postarat také o bezpečnost. Je přítomna ochrana proti přehřátí a přístroj má i RoHS certifikaci. Chytrý přímotop Xiaomi Zhimi bude brzy dostupný za cenu 800 Yuanů, v přepočtu za 2600 Kč. Dárci z crowdfundingové kampaně jsou samozřejmě zvýhodněni. Očekáváme, že se nový ohřívač Zhimi brzy objeví i na globálním/našem trhu. Mimochodem, jedno Xiaomi topení se již prodává. Jde o starší přímotop běžných parametrů s horní mřížkou, dotykovým displejem a připojením k WiFi.

Hodil by se vám domů nebo na chalupu přímotop?

Zdroj: xtoday