Další výrobce se údajně odhodlal k vývoji vlastního čipsetu pro smartphony

Xiaomi na realizaci svých plánů spolupracuje s ARMem

Cesta k úspěchu ale vůbec nebude jednoduchá

Velká spousta smartphonů spoléhá na čipy od technologických kolosů Qualcomm (USA) a MediaTek (Tchaj-wan). Najdeme ale i výrobce, kteří namísto toho používají svá vlastní řešení, která jim v mnoha ohledech dávají větší svobodu a s nejvyšší pravděpodobností se to i více vyplácí po finanční stránce. Ideálním příkladem je třeba Apple, na androidí scéně pak máme Samsung s procesory Exynos anebo Google s čipy Tensor (tomu ale s vývojem výrazně pomáhá Samsung). Xiaomi by v tomhle ohledu mohlo své konkurenty následovat, což by mohlo výrazně ovlivnit jeho budoucí chytré telefony.

Pokusů o vývoj vlastních čipsetů ze strany čínských výrobců telefonů tu bylo v minulosti hned několik, ale prakticky jediným jménem, které skutečně dotáhlo plány do konce a uspělo, je Huawei. Ten sází na vlastní procesory Kirin, byť posledních několik let nejsou v bůhvíjak dobré kondici, což je důsledkem amerických sankcí z roku 2020. Huawei se nicméně postupně začíná stavět na nohy a budoucnost řady Kirin je čím dál nadějnější. Dříve se například také horlivě spekulovalo o tom, že vlastní čipy nasadí do akce Oppo, ale v roce 2023 firma od této myšlenky upustila kvůli náročným ekonomickým výzvám.

Dle posledních zpráv se vývojem proprietárního čipu pro smartphony zabývá společnost Xiaomi. Informovat o tom měl insider Digital Chat Station a analytická společnost Counterpoint Research, s níž se o detaily podělil šéf firmy MediaTek Rick Tsai. Čínský kolos, zasahující do čím dál vyššího počtu oblastí technologického průmyslu, podle všeho spolupracuje s ARMem.

Jsem přesvědčen, že Xiaomi má v téhle oblasti zajímavé šance – prostředky a zkušenosti na vývoj vlastních čipsetů pro telefony bezesporu má. Společnost už navíc vynalezla hned několik koprocesorů. Nutno však podotknout, že celá snaha o navržení a následné uvedení čipů je běh na neskutečně dlouhou trať. K samotnému vývoji je potřeba neskutečné množství času a energie a procházkou růžovým sadem skoro určitě nebude ani samotná výroba. Jsem proto zvědav, jak se Xiaomi se všemi nástrahami popere.

Zdroj: Gizmochina