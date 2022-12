Mezi majiteli mobilních telefonů a jiné elektroniky koluje několik mýtů a “zaručených” rad, jak se dá o přístroje lépe pečovat nebo jak se dají v případě různých poruch opravit i s pomocí základních předmětů v domácnosti. Možná si vzpomenete třeba na tip, že se má utopený mobil hodit do rýže, která z něj vytáhne vlhkost. Jde o nesmysl. Ani to nezkoušejte a radši se dejte do poctivého sušení (ehm… a vynechejte i troubu). Pak existuje například i rada, že zubní pasta dokáže zacelit poškrábaný displej.

Pravdivost tohoto tipu nově rozebírá také oficiální YouTube kanál společnosti Xiaomi, který do Shorts umístilo demonstrativní video. Je v něm vidět telefon s notně poškrábaným sklíčkem, na které je aplikována klasická bílá zubní pasta. Po důkladném rozetření hygienické látky a následném osušení displeje se ukáže, že všechny rýhy v displeji… ale však se na video i s komentářem (v angličtině) podívejte sami.

Jaké další mýty o péči o elektroniku znáte?

