Xiaomi předvedlo špičkový ruční vysavač s displejem, přísvitem a vysokým výkonem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo nový ruční vysavač G30 Max se sacím výkonem 280 AW Novinka nabízí výdrž až 90 minut a inteligentní detekci prachu Součástí balení je 8 různých hubic včetně speciálního kartáče na mazlíčky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi rozšířilo své portfolio domácích spotřebičů o nový prémiový ruční vysavač Vacuum Cleaner G30 Max. Novinka láká na výkonný motor s 280 AW sacím výkonem, dlouhou výdrž baterie a inteligentní funkce, kterými chce konkurovat zavedeným značkám jako Dyson. Cena zatím nebyla oficiálně oznámena, ale vzhledem k výbavě se dá očekávat umístění v prémiové kategorii. Výkon převyšující předchozí generaci o polovinu Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max disponuje bezkartáčovým motorem, který generuje sací výkon 280 AW a podtlak 25 000 Pa. Ve srovnání s předchozím modelem G11 jde o 51% nárůst výkonu. Takový výkon zvládne vysát nejen prach a vlasy, ale i větší nečistoty jako rozsypané cereálie nebo zbytky po párty. Zajímavostí je 14kónová cyklónová technologie, která efektivně odděluje prach od vzduchu a zabraňuje ucpávání filtru. To zajišťuje stabilní sací výkon po celou dobu používání. Vysavač navíc obsahuje 5stupňový filtrační systém s účinností 99,98 %, který zachytává částice od velikosti 0,3 mikrometru včetně pylů, roztočů a dalších alergenů. Inteligentní detekce prachu s LED displejem G30 Max nabízí tři pracovní režimy: Eco, Auto a Turbo. V automatickém režimu senzor prachu průběžně monitoruje množství nečistot a podle toho upravuje sací výkon. Stav znečištění zobrazuje LED displej, který barevně indikuje úroveň prachu – bílá znamená čisto, oranžová lehké znečištění a červená silné znečištění. Na displeji vidíte také aktuální režim, zbývající kapacitu baterie a případné chybové hlášky. Elektrická hubice navíc obsahuje LED světlo, které osvětluje tmavé kouty a prostor pod nábytkem, takže neunikne žádný prach. Výdrž až 90 minut na jedno nabití Vysavač pohání lithium-polymerová baterie s kapacitou 4 000 mAh, která v eco režimu s 2v1 štěrbinovou hubicí vydrží až 90 minut provozu. S elektrickou hubicí pak výdrž dosahuje 70 minut. Ve srovnání s předchozí generací G11 jde o 50% prodloužení výdrže. Baterie využívá vícekomorovou strukturu, která snižuje vnitřní odpor a zlepšuje účinnost nabíjení i bezpečnost. Osm různých hubic pro všestranné použití Součástí balení je kompletní sada 8 příslušenství. Hlavní elektrická hubice obsahuje antinamotávací hřebenové zuby, které minimalizují zamotávání vlasů. Mezi další příslušenství patří mini elektrická hubice na čalounění, speciální kartáč na mazlíčky pro vyčesávání a vysávání srsti, 2v1 štěrbinová hubice, kartáč na pohovky a 2v1 široká hubice. Zajímavým prvkem je obousměrně ohýbatelná trubice, která se dokáže ohnout až o 90 stupňů. Díky tomu snadno vysajete prach pod postelí nebo nábytkem, aniž byste se museli ohýbat. Při připojení hubice v opačném směru zase pohodlně dosáhnete na vysoké police nebo skříně. Součástí je také prodlužovací hadice pro ještě větší dosah. Praktické funkce pro pohodlné používání Xiaomi myslelo i na praktické detaily. Vysavač má 800ml nádobu na prach s jednoknoflíkovým vyprazdňováním, takže se nemusíte dotýkat nečistot. Nástěnný držák kombinuje nabíjecí stanici s úložným prostorem pro 4 nejpoužívanější hubice. Filtr je navíc omyvatelný pod tekoucí vodou, což šetří peníze za náhradní díly. S výbavou zahrnující výkonný motor, dlouhou výdrž, inteligentní funkce a bohaté příslušenství se Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max jeví jako zajímavá alternativa k prémiovým značkám. Oficiální cena zatím nebyla oznámena, ale vzhledem k parametrům se dá očekávat umístění ve vyšší střední třídě ručních vysavačů. Dorazí později i do Česka? Jelikož Xiaomi neustále rozšiřuje portfolio produktů do domácnosti i na zdejším trhu, dá se očekávat, že si k nám Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max cestu časem udělá. Se stoprocentní jistotou to ale v současné době potvrdit nedokážeme. Zaujal vás nový vysavač od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi 