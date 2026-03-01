Mimořádně tenká powerbanka Xiaomi přišla do Česka. Podporuje magnetické uchycení a neváží ani 100 gramů Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi do Česka přináší magnetickou powerbanku UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W za 1 299 Kč Novinka měří pouhých 6 mm na tloušťku a váží jen 98 gramů, takže se vejde i do kapsy u košile Powerbanka podporuje bezdrátové nabíjení až 15 W a kabelové až 22,5 W přes USB-C Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 09:25 Žádné komentáře 0 Spolu s novou vlajkovou řadou Xiaomi 17 dorazila na český trh také zajímavá powerbanka, která v Číně debutovala už loni v září. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W cílí na uživatele, kteří nechtějí nosit v batohu cihličku, ale zároveň potřebují mít po ruce záložní energii pro svůj telefon. S cenou 1 299 Kč jde o prémiověji postavený produkt, který sází především na kompaktní rozměry a magnetické uchycení. Tenčí než většina telefonů Hlavním tahákem novinky je bezesporu její tloušťka pouhých 6 mm a hmotnost 98 gramů. Xiaomi samo přirovnává hmotnost ke dvěma vejcím, což je sice vtipné marketingové přirovnání, ale dobře ilustruje, o jak lehké zařízení se jedná. Powerbanka má rozměry přibližně odpovídající platební kartě, takže se bez problémů vejde do kapsy kalhot nebo malé kabelky. Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny, která působí prémiově a zároveň zajišťuje dostatečnou odolnost. Zaoblené rohy a hladký povrch pak přispívají k příjemnému držení. Xiaomi nabízí powerbanku v několika barevných variantách, které ladí s telefony řady Xiaomi 17. Bezdrátové i kabelové nabíjení Powerbanka podporuje magnetické bezdrátové nabíjení s výkonem až 15 W, ovšem tento maximální výkon je k dispozici pouze pro telefony řady Xiaomi 17. Majitelé iPhonů se musí spokojit s 7,5 W, což odpovídá standardu MagSafe. Ostatní zařízení s podporou Qi nabíjení pak dostanou energii odpovídající jejich možnostem. Pro ty, kdo preferují klasické kabelové nabíjení, je zde USB-C port s výkonem až 22,5 W. Praktickou funkcí je možnost nabíjet dvě zařízení současně – jedno bezdrátově a druhé kabelem. Pro aktivaci této funkce je nutné jednou stisknout tlačítko na powerbance. Kapacita pro jedno plné nabití Uvnitř ultratenkého těla se nachází křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 5 000 mAh. Xiaomi uvádí, že baterie obsahuje 16 % křemíku, což umožňuje dosáhnout vyšší energetické hustoty při zachování kompaktních rozměrů. Jmenovitá kapacita činí 3 000 mAh při 5 V/2 A, což v praxi znamená přibližně jedno plné nabití běžného smartphonu. S energií baterie 18,58 Wh splňuje powerbanka požadavky pro leteckou přepravu – limit je 100 Wh. Můžete ji tedy bez obav vzít s sebou do příručního zavazadla na dovolenou. Pro koho je powerbanka vhodná? Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají skutečně kompaktní záložní zdroj energie a nepotřebují nabíjet telefon vícekrát za den. I prostřednictvím svých propagačních materiálů však výrobce dává najevo, že se spíše snaží oslovit majitele iPhonů nežli modelů s Androidem. Ono se také není čemu divit, když integrované magnety mají kromě jablíček jen Pixely 10 od Googlu – řada Samsung Galaxy S26 je navzdory očekáváním nakonec nedostala. Pořídili byste si takto tenkou powerbanku? Zdroj: Xiaomi, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024