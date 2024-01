Xiaomi představilo extra lehkou powerbanku, která se vám vejde i do kapsy

Má tloušťku pouhých 10 milimetrů a váží 93 gramů

Nachází se zde však pouze jeden USB-C port s podporou 20W nabíjení

Powerbanky od Xiaomi mají zpravidla velmi dobrý poměr mezi cenou a „výkonem“, kterým mám namysli nejen kapacitu, ale také počet konektorů či rychlost nabíjení. Sám využívám dvě z nich, jednu s kapacitou 10 000 mAh, na delší cesty pak slouží Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh. Nyní se ale Xiaomi vydalo trochu jinou cestou, Xiaomi Ultra Thin Power Bank totiž neohromí kapacitou, ale svou lehkostí. Zároveň ale stále doručí jedno takřka plné nabití většiny dnešních telefonů.

Xiaomi Ultra Thin Power Bank disponuje kapacitou 5000 mAh, což sice není žádná extra dobrá hodnota, ale stále v ní je dostatek energie pro dobití telefonu, sluchátek, hodinek nebo dalších zařízení. Čínská firma musela sáhnout k menší kapacitě kvůli tenkosti, která činí pouhých 10 mm, váha 93 gramů je pak rovněž sympatická. Nová powerbanka váží tedy asi polovinu toho co běžný telefon a je stavěna proto, abyste ji měli vždy po ruce. Nebude vám vadit v bundě, kalhotách ani ledvince.

Co se vzhledu týče, nenechte se zmást. Produkt sice vypadá jako kovový, ale jde o povrchovou úpravu NCVM (Non-Conductive Vacuum Metallization), ve skutečnosti se tedy jedná o plast. Minimalistická je rovněž nabídka portů, konkrétně je zde jen jedno USB-C, které podporuje 20W výstup a 18W vstup. Samozřejmostí je ochrana proti zkratu, přepětí a nadproudu. K dispozici je za 129 juanů, což je asi 410 korun bez daně. Do Evropy se spíše nedostane, ale mohla by se objevit na Aliexpressu.

Využili byste malou powerbanku od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com