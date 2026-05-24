Xiaomi ukázalo další magnetickou powerbanku. Tentokrát sází na vyšší kapacitu

Xiaomi v Číně představilo UltraThin Magnetic Power Bank s kapacitou 10 000 mAh, tedy dvojnásobkem oproti loňskému modelu Powerbanka měří 13,2 mm na tloušťku, váží 195 gramů a podporuje kabelové nabíjení až 45 W V čínském předprodeji stojí 369 jüanů (asi 1 100 Kč v přepočtu) a podobně jako menší verze by mohla zamířit i do Evropy Adam Kurfürst Publikováno: 24.5.2026 21:20

Sotva se letos na jaře dostala na český trh ultratenká Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, už čínský výrobce v domovině odhalil jejího většího sourozence. Ten řeší hlavní slabinu menšího modelu, tedy kapacitu sotva na jedno nabití telefonu, tím nejpřímočařejším způsobem, jaký vás napadne: rovnou ji zdvojnásobuje. Za vyšší výdrž samozřejmě zaplatíte vyšší tloušťkou i hmotností. Větší kapacita, ale i větší tloušťka Nabíjení až 45 W, dvě zařízení současně Důraz na bezpečnost a kontrolu kondice Cena a dostupnost Větší kapacita, ale i větší tloušťka Zatímco loňský model sázel na rekordní tloušťku pouhých 6 mm a hmotnost 98 gramů, novinka je logicky o poznání robustnější. Měří 102 × 70,5 × 13,2 mm a váží 195 gramů. I tak ale Xiaomi tvrdí, že je tenčí než většina běžných powerbank se stejnou kapacitou. Uvnitř se ukrývají dva články po 5 000 mAh postavené na křemíko-uhlíkové technologii GSR. Ta díky 16% podílu křemíku dosahuje energetické hustoty až 840 Wh/l, což výrobci umožnilo vměstnat dvojnásobnou kapacitu do těla, které zůstává relativně kompaktní. Nabíjení až 45 W, dvě zařízení současně Hlavní posun oproti menšímu modelu se odehrál u nabíjení. Powerbanka zvládá magnetické bezdrátové dobíjení s výkonem až 20 W (loni to bylo 15 W) a kabelové prostřednictvím USB-C až 45 W (oproti dřívějším 22,5 W). Kromě maxima nabízí i stupně 40 W, 30 W a 27 W. Bezdrátové nabíjení je podle výrobce kompatibilní jak s telefony Xiaomi, tak s iPhony. Stejně jako u předchůdce můžete dobíjet dvě zařízení najednou, jedno přiložené na magnetech a druhé připojené kabelem. Samotná powerbanka se pak doplní energií rychlostí až 30 W a podporuje běžné protokoly QC a PD. Důraz na bezpečnost a kontrolu kondice Xiaomi u novinky vypíchlo také ochranné prvky. Baterii hlídá ochrana proti přebití, přílišnému vybití, zkratu i přehřátí, o teplotu se stará čip NTC v kombinaci s grafenovým materiálem pro odvod tepla a teplovodivým silikonem. Výrobce uvádí, že články prošly testy odolnosti včetně propíchnutí jehlou, skladování za vysokých teplot či stlačení pod tlakem, aniž by vzplály nebo explodovaly. Zajímavostí je možnost připojit powerbanku k počítači a zkontrolovat kondici baterie, stav zařízení i případné záznamy o anomáliích, což u podobných produktů rozhodně není standardem. Cena a dostupnost V Číně je powerbanka k dispozici v předprodeji za 369 jüanů, tedy zhruba 1 100 Kč v přepočtu (na crowdfundingové platformě Youpin se objevila i s mírně nižší cenovkou 349 jüanů). Podobně jako menší 5 000mAh verze, která se k nám dostala za 1 299 Kč, by se i tahle mohla časem objevit na evropských a potažmo i českých pultech. Oficiálně to ale zatím potvrzeno nebylo. Dali byste přednost dvojnásobné kapacitě, nebo rekordně tenkému tělu? Zdroje: Xiaomi Youpin, Notebookcheck, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi