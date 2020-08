Honba za zcela bezrámečkovými telefony stále probíhá. Xiaomi ukázalo fotoaparát pod displejem. Přesněji se o představení postaral Zeng Xuezhong, šéf mobilní divize Xiaomi Group. Společnost již má k dispozici třetí generaci neviditelné selfie kamery. Ta už by se měla dostat i do masové výroby, a to konkrétně v roce 2021.

Podle tvrzení Zenga Xuezhonga už tato třetí generace selfie kamery pod displejem splňuje standard Xiaomi, takže se technologie zanedlouho dočká masové výroby. Čínská společnost měla v poslední době vylepšit kvalitu samotného displeje před selfie kamerou i zlepšit propustnost světla a výsledkem už mají být velice dobré snímky. Samozřejmě se však nedá očekávat stejná kvalita, jakou známe nyní ze selfie kamer ve výřezu a průstřelu. Horší kvalita však bude vyvážena zcela čistým designem přední strany telefonu, jak ostatně můžeme vidět z krátkého videa níže.

Řešení od Xiaomi má údajně dvojnásobný počet pixelů ve vodorovném i svislém směru a má stejnou hustotu pixelů jako normální displej. Vyřešeny již mají být i problémy s jasem a přesností barev. Xiaomi není jedinou společností, která na tomto řešení pracuje. Nedávno jsme mohli vidět řešení od ZTE a dá se očekávat, že v následujících měsících se přidají i další společnosti. V roce 2021 se tato technologie objeví v prvních telefonech, v dalších letech už by se měla objevovat ve většině modelů. Cílem je nahradit selfie kamery v průstřelech a výřezech.

