Xiaomi TV Stick za tisícovku drtí třikrát dražší Google TV Streamer! Benchmarky odhalily šokující výsledky

  • Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) v benchmarcích poráží Google TV Streamer 4K, přestože stojí třetinu ceny
  • Čipset Amlogic S905X5M nabízí výkon 1078/2695 bodů v Geekbench, Google Streamer jen 917/2527
  • V Česku stojí Xiaomi stick od 1 125 Kč, Google Streamer od 2 719 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
6.10.2025 12:14
xiaomi tv stick druhé generace 4k

Když Xiaomi představilo novou generaci svého kompaktního sticku, málokdo čekal, že malé zařízení za 1 200 korun předběhne vlajkovou loď Googlu. Přesně to se ale stalo. Xiaomi TV Stick 4K (2. generace) v benchmarcích deklasuje téměř 3× dražší Google TV Streamer 4K – a to jak v CPU, tak GPU testech.

Čipset dělá zázraky

Za výkonovým skokem stojí čipset Amlogic S905X5M, který Xiaomi použilo ve svém posledním sticku. V testech Geekbench 6 dosahuje zařízení 1 078 bodů v single-core testu a 2 695 bodů v multi-core. To jsou identické výsledky jako u Xiaomi Box S (3. gen).

csm xiaomi tv stick 4k 2nd gen benchmark 1 f4d6fdfc1f
csm xiaomi tv stick 4k 2nd gen benchmark 2 b4872b153e

Pro srovnání: Google TV Streamer 4K, který v Česku stojí od 2 719 Kč, dosáhl pouze 917 bodů v single-core a 2 527 bodů v multi-core testu. Rozdíl není propastný, ale je zajímavé, že Google nedokázal porazit ani třikrát levnějšího konkurenta.

GPU taky není pozadu

Grafický výkon je ještě výraznější. V testu GFXBench T-Rex (Offscreen) získal Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) 1 957 bodů, zatímco Google TV Streamer dosáhl jen 1 031 bodů. To je skoro dvojnásobný rozdíl. V praxi to znamená plynulejší animace v systému, rychlejší načítání preview videí a obecně responzivnější prostředí.

Kde Xiaomi šetřilo

Aby se Xiaomi vešlo do nízké ceny, muselo někde ustoupit. TV Stick 4K (2. gen) má pouze 2 GB RAM a 8 GB úložiště. To je minimum, které ještě funguje – systém zabere většinu místa a na aplikace zbyde jen pár gigabajtů. Pokud plánujete instalovat desítky aplikací nebo stahovat hry, brzy narazíte na limity.

Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen na okraji

Alternativou je o něco dražší Xiaomi Box S (3. gen), který nabízí identický výkon, ale má 32 GB úložiště. Rozměrově je sice větší (není to stick, ale klasická krabička), zato má prostor i pro náročnější uživatele.

Cena v Česku: jasná volba

Na českém trhu najdete Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) od 1 125 Kč (podle Heureky). Google TV Streamer 4K stojí od 2 719 Kč. Za více než dvojnásobnou cenu dostanete slabší výkon, ale hezčí design, 4 GB RAM, 32 GB úložiště a integraci do ekosystému Google (včetně Matter hubu).

Pokud ale hledáte jednoduše nejlevnější způsob, jak dostat Google TV na televizi a přitom nečekat na každé kliknutí, Xiaomi stick je jasná volba. Menu běží plynule, aplikace jako Netflix nebo YouTube se spouštějí rychle a 4K obsah zvládá bez problémů.

Každopádně je fascinující, že malé zařízení za tisícovku dokáže v roce 2025 nabídnout výkon srovnatelný s vlajkovými loděmi. Amlogic S905X5M nastavil nový standard – a Xiaomi ho využilo nejlépe.

Máte zkušenosti s Google TV zařízeními?

Zdroj: AFTVNews

