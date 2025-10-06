Xiaomi TV Stick za tisícovku drtí třikrát dražší Google TV Streamer! Benchmarky odhalily šokující výsledky Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) v benchmarcích poráží Google TV Streamer 4K, přestože stojí třetinu ceny Čipset Amlogic S905X5M nabízí výkon 1078/2695 bodů v Geekbench, Google Streamer jen 917/2527 V Česku stojí Xiaomi stick od 1 125 Kč, Google Streamer od 2 719 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.10.2025 12:14 2 komentáře 2 Když Xiaomi představilo novou generaci svého kompaktního sticku, málokdo čekal, že malé zařízení za 1 200 korun předběhne vlajkovou loď Googlu. Přesně to se ale stalo. Xiaomi TV Stick 4K (2. generace) v benchmarcích deklasuje téměř 3× dražší Google TV Streamer 4K – a to jak v CPU, tak GPU testech. Čipset dělá zázraky GPU taky není pozadu Kde Xiaomi šetřilo Cena v Česku: jasná volba Čipset dělá zázraky Za výkonovým skokem stojí čipset Amlogic S905X5M, který Xiaomi použilo ve svém posledním sticku. V testech Geekbench 6 dosahuje zařízení 1 078 bodů v single-core testu a 2 695 bodů v multi-core. To jsou identické výsledky jako u Xiaomi Box S (3. gen). Pro srovnání: Google TV Streamer 4K, který v Česku stojí od 2 719 Kč, dosáhl pouze 917 bodů v single-core a 2 527 bodů v multi-core testu. Rozdíl není propastný, ale je zajímavé, že Google nedokázal porazit ani třikrát levnějšího konkurenta. GPU taky není pozadu Grafický výkon je ještě výraznější. V testu GFXBench T-Rex (Offscreen) získal Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) 1 957 bodů, zatímco Google TV Streamer dosáhl jen 1 031 bodů. To je skoro dvojnásobný rozdíl. V praxi to znamená plynulejší animace v systému, rychlejší načítání preview videí a obecně responzivnější prostředí. KOUPIT XIAOMI TV STICK 4K Kde Xiaomi šetřilo Aby se Xiaomi vešlo do nízké ceny, muselo někde ustoupit. TV Stick 4K (2. gen) má pouze 2 GB RAM a 8 GB úložiště. To je minimum, které ještě funguje – systém zabere většinu místa a na aplikace zbyde jen pár gigabajtů. Pokud plánujete instalovat desítky aplikací nebo stahovat hry, brzy narazíte na limity. Alternativou je o něco dražší Xiaomi Box S (3. gen), který nabízí identický výkon, ale má 32 GB úložiště. Rozměrově je sice větší (není to stick, ale klasická krabička), zato má prostor i pro náročnější uživatele. Cena v Česku: jasná volba Na českém trhu najdete Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) od 1 125 Kč (podle Heureky). Google TV Streamer 4K stojí od 2 719 Kč. Za více než dvojnásobnou cenu dostanete slabší výkon, ale hezčí design, 4 GB RAM, 32 GB úložiště a integraci do ekosystému Google (včetně Matter hubu). KOUPIT XIAOMI TV STICK 4K Pokud ale hledáte jednoduše nejlevnější způsob, jak dostat Google TV na televizi a přitom nečekat na každé kliknutí, Xiaomi stick je jasná volba. Menu běží plynule, aplikace jako Netflix nebo YouTube se spouštějí rychle a 4K obsah zvládá bez problémů. Každopádně je fascinující, že malé zařízení za tisícovku dokáže v roce 2025 nabídnout výkon srovnatelný s vlajkovými loděmi. Amlogic S905X5M nastavil nový standard – a Xiaomi ho využilo nejlépe. Máte zkušenosti s Google TV zařízeními? Zdroj: AFTVNews O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Google Google TV Streamer Xiaomi Xiaomi TV Stick 4K Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.