Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) už je v Česku. Vyplatí se vůbec?
Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) je nově k dispozici v Česku za 1 199 Kč Adaptér přináší Google TV, HDR10+, DTS:X a oproti původnímu Mi TV Sticku o 38 % vyšší výkon procesoru Od dražší 4K verze ho dělí jen desítky korun, ale rozdíly ve výbavě jsou markantní Adam Kurfürst Publikováno: 22.5.2026 12:00 Streamovací zařízení dnes představují elegantní způsob, jak vdechnout druhý život staršímu televizoru bez chytrých funkcí. Místo nákupu nové smart TV stačí investovat tisícikorunu do drobného adaptéru, který do HDMI portu přivede plnohodnotný operační systém s tisíci aplikacemi. Právě tento segment teď v Česku posiluje další novinka. Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen), který výrobce globálně představil koncem března, je nyní k dispozici i u nás. Pořídit se dá za 1 199 Kč, ale je otázka, zda se rovnou nevyplatí investovat do 4K modelu i v případě, že váš televizor takto vysoké rozlišení neumí. Skok kupředu oproti první generaci Specifikace a obsah balení Zpozorněte: 4K verze se může vyplatit víc Skok kupředu oproti první generaci Druhá generace adaptéru v HD edici přináší několik podstatných změn oproti původnímu Mi TV Sticku, který se v Česku roky držel jako oblíbená levná volba. Nejvýraznější novinkou je čtyřjádrový procesor Cortex-A55, jenž nahrazuje starší Cortex-A53. Xiaomi udává 38% nárůst výkonu v porovnání s první generací. O grafiku se stará GPU Mali-G31 MP2. Pod kapotou došlo také ke změně operačního systému. Místo Android TV 9.0 zde běží Google TV, které nabízí modernější rozhraní s personalizovanými doporučeními a snazší navigaci napříč aplikacemi. Přibyla i podpora HDR10+ pro lepší zobrazení dynamického rozsahu, zvukový dekodér DTS:X a video dekodér AV1, který se stal standardem u většiny streamovacích služeb. Bluetooth se posunulo z verze 4.2 na 5.0, zachována zůstává dvoupásmová Wi-Fi (2,4 a 5 GHz). Specifikace a obsah balení Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) disponuje 1 GB operační paměti a 8 GB interního úložiště. Maximální výstupní rozlišení činí 1080p při 60 Hz, podporovány jsou i nižší režimy 720p a 1080i. Rozměry adaptéru jsou 107,4 × 30 × 14 mm a hmotnost vychází na 44 gramů, což je o něco více než 28,5 gramů původního Mi TV Sticku. Připojení k televizoru zajišťuje jeden HDMI port, napájení putuje skrz Micro USB. V krabičce kromě samotného sticku najdete dálkový ovladač s tlačítkem pro Google Assistant, prodlužovací HDMI kabel, napájecí USB kabel a uživatelskou příručku. Napájecí adaptér součástí balení není – Xiaomi doporučuje použít standardní 5V/1A adaptér nebo USB port v televizoru. Zpozorněte: 4K verze se může vyplatit víc Pokud zvažujete koupi, neměli byste opomenout dražšího sourozence. Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) stojí aktuálně na Alze 1 169 Kč. Za nepatrný příplatek získáte podstatně lepší výbavu – nejen 4K rozlišení, ale také 2 GB RAM místo jednoho, výkonnější 6nm čipset a Wi-Fi 6 pro rychlejší bezdrátové připojení. Dražší model navíc podporuje Dolby Vision i Dolby Atmos, zatímco HD verze se musí spokojit s HDR10+ a Dolby Audio. Bluetooth je u 4K verze ve standardu 5.2 oproti 5.0 u HD modelu. Z papírového srovnání tedy 4K verze vychází jako podstatně lepší volba téměř ve všech ohledech. Pořídili byste si Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen), nebo si raději připlatíte za 4K verzi?