Xiaomi TV S85 Mini LED je obří televize s kvalitním obrazem

Díky vysoké obnovovací frekvenci, VRR i FreeSync Premium Pro osloví i hráče

V Číně se prodává za velmi lákavou cenu, u nás máme zatím bohužel smůlu

Před několika dny jsme vás informovali o nové řadě televizorů Xiaomi TV S Mini LED. Ta byla v době uvedení k dispozici ve velikostech 55, 65 a 75 palců, nyní se k nim přidává také 85palcová varianta, která je k dispozici za 7 999 juanů, po přepočtu asi 26 000 korun bez daně.

Nový televizor od Xiaomi by měl uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Neprahnete-li zrovna po OLED, Mini LED se stává čím dál populárnějším řešením. Je levnější na výrobu a stále nabízí vynikající kontrast a věrné podání černé. Xiaomi TV S85 Mini LED disponuje 144Hz obnovovací frekvencí (v herním režimu až 240Hz), technologií MEMC a 95% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, což je na poměry televizorů velmi dobrá hodnota. Maximální jas činí až 1 200 nitů při přehrávání HDR obsahu, samozřejmostí je podpora HDR10+ či HLG a stejně jako menší varianty i tento splňuje certifikaci IMAX Enhanced. Hráče potěší rovněž HDMI 2.1, takže je vhodný i pro herní konzole aktuální generace, VRR či podpora AMD FreeSync Premium Pro. Doba odezvy činí solidní 4 ms.

Televizor běží na operačním systému HyperOS, hardware však výrobce nikterak nespecifikoval. Reproduktory s výkonem 25 W nepatří k nejsilnějším, někde se šetřit muselo. Umí však Dolby Atmos. Z konektivity stojí dále za zmínku Wi-Fi 6, Bluetooth a NFC.

Je na čase, aby Xiaomi otevřelo brány televizorům i do Evropy. I po připočtení daně a přirážky, by šlo o skvělé nabídky, které by jistě zatopily konkurentům v podobě Samsungu, TCL a dalších. Pokud by stál u nás televizor okolo 40 tisíc, šlo by o stále v porovnání s konkurenty, stále o vynikající cenu.

Koupili byste si televizor od Xiaomi, kdyby se u nás prodával?

Zdroj: Xiaomi Youpin