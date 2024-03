Xiaomi TV S Mini LED je nová řada televizorů od Xiaomi

Nabízí vynikající obraz a díky 144Hz frekvenci osloví i hráče

Nejmenší model začíná na těžko uvěřitelných 9 tisících (bez daně)

Společnost Xiaomi rozšiřuje svou nabídku chytrých televizorů o řadu S Mini LED, která navazuje na loňskou TV S Pro. Nové modely se nabízí ve třech velikostech: 55, 65 a 75 palců a všechny disponují 4K rozlišením. Oproti TV S Pro mají rozumněji nastavenou cenu, ale ta se promítla do technologie podsvícení.

Oproti modelům Xiaomi TV S Pro disponuje řada Xiaomi TV S Mini LED menším počtem zón podsvícení. Kupříkladu 65palcový model jich má 392, zatímco TV S Pro o stejné velikosti nabízí hned 892, tedy více než dvojnásobek. Nižší je i maximální jas, který dosahuje 1 200 nitů, což je nemalých 1 000 nitů nižší hodnota než u Pro série, stále jde ale o nadprůměrnou hodnotu. V ostatních ohledech se modely televizory značně shodují. Nabízí 94% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, podporu HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos a splňují certifikaci IMAX Enhanced. Displej disponuje 144Hz obnovovací frekvencí se 120Hz MEMC a 240Hz herním režimem. Nechybí ani VRR, podpora AMD FreeSync Premium, na poměry televizí nelze nezmínit nízkou 4ms latenci. Na své si tedy rozhodně přijdou i hráči.

Pro připojení herních konzolí a dalších zařízení slouží porty HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 3.0 a USB 2.0. Z bezdrátových technologií je k dispozici Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. V útrobách tiká blíže neoznačený čtyřjádrový procesor s jádry Cortex-A73, 4 GB RAM a 64GB úložištěm. Operační systém Xiaomi HyperOS podporuje propojení s chytrou domácností, ovládání pomocí aplikace a hlasové příkazy. Pokud by se televizory náhodou objevily na globálním trhu, dočkáme se spíše systému Google TV, ale osobně to nevidím jako příliš pravděpodobné. Je to přitom celkem škoda, za své ceny (i po připočtení daně a nasazení vyšší marže), by totiž rozhodně měly co říct.

Televizory Xiaomi TV S55 Mini LED, S65 Mini LED a S75 Mini LED jsou v Číně dostupné za ceny 2 799 juanů (asi 9 000 korun bez daně), 3 499 juanů (asi 11 300 korun bez daně) a 4 599 juanů (asi 14 900 korun bez daně).

Lákal by vás televizor od Xiaomi?

Zdroj: notebookcheck