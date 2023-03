Společnost Xiaomi chystá už na 22. března představení nového televizoru z řady Xiaomi TV S. V tuto chvíli čínský gigant sdílel upoutávku na svou sociální síť Weibo, na které si lze všimnout několika klíčových podrobností. Nutno však dodat, že se v tuto chvíli novinky dočkají pouze uživatelé v Číně.

V útrobách Xiaomi TV S má tikat čipset MediaTek MT9653, který ani není uveden na oficiálním webu výrobce. To naznačuje, že by mohlo jít o zcela nový čtyřjádrový čip, který bude patrně nejčastěji používán právě v televizorech. Počítat můžeme také s až 144Hz obnovovací frekvencí, takže si na své přijdou i hráči (nejen) kompetitivních her. Všimnout si lze rovněž kovového rámečku. Na další podrobnosti si bohužel budeme muset počkat do středy.

