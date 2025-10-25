Xiaomi uvedlo gigantickou 98" MiniLED televizi! Má 165Hz a slušný zvuk Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo nový mini-LED televizor s úhlopříčkou 98 palců (248 cm) a špičkovým jasem až 5 700 nitů Displej podporuje 165Hz při 4K rozlišení, až 330Hz při nižších rozlišeních a disponuje 3 864 stmívacími zónami V Číně se prodává za přibližně 47 000 Kč, dostupnost v Evropě zatím není potvrzena Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi představil novou generaci svých mini-LED televizorů s označením TV S Pro Mini LED Series 2026. Největším lákadlem je monstrum s 98palcovou úhlopříčkou, která z něj dělá jednu z největších dostupných televizí na běžném spotřebitelském trhu. Pokud vám ani tohle nestačí, zbývá už jen cesta k projektoru. MiniLED s tisíci stmívacími zónami 165Hz při 4K Sedm reproduktorů s Dolby Atmos Google TV a čtyřjádrový procesor Cena a dostupnost: Čína ano, Evropa otazník MiniLED s tisíci stmívacími zónami Xiaomi vsadilo na miniLED technologii s 3 864 samostatně řiditelnými zónami. To by mělo zajistit slušný kontrast a minimalizovat halo efekt kolem světlých objektů na tmavém pozadí. Špičkový jas dosahuje až 5 700 nitů – samozřejmě ne trvale a ne na celé ploše, ale při zobrazení HDR obsahu by se měl projevit. Displej pokrývá 95 % barevného prostoru DCI-P3 a podporuje HDR10+ i Dolby Vision. Nechybí ani Xiaomi Qingshan ochrana očí a režim Filmmaker Mode, který respektuje původní záměr tvůrců bez zbytečných úprav. 165Hz při 4K Tady to začíná být zajímavé. Xiaomi TV S Pro slibuje až 330Hz obnovovací frekvenci při nižších rozlišeních a 165Hz při plném 4K. Některé zdroje mluví dokonce o 288 Hz při specifických nastaveních. Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 míří do Evropy! Osloví QD-Mini LED technologií a 144Hz frekvencí Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Přítomna je také MEMC technologie (Motion Estimation, Motion Compensation), která při 4K a 120Hz interpoluje obraz a vytváří umělé mezisnímky pro plynulejší pohyb. U sportu nebo akčních filmů to může pomoct, u her to obvykle spíš vadí kvůli zvýšenému input lagu. Sedm reproduktorů s Dolby Atmos Xiaomi do 98palcového modelu zabudovalo sedmireproduktorový systém laděný společností Harman. Konkrétně jde o konfiguraci 2.1.2, což znamená dva 25W vysokofrekvenční repráky, jeden 15W basový a dva 8W výškové měniče. Systém podporuje Dolby Atmos, takže prostorový zvuk by měl fungovat slušně i bez externího soundbaru. Samozřejmě, pokud máte skutečně kvalitní domácí kino, využijete optický audio výstup nebo HDMI eARC. Google TV a čtyřjádrový procesor Pod kapotou běží čtyřjádrový procesor s 4 GB RAM a 64GB úložištěm. Operačním systémem je Google TV, takže máte přístup ke všem běžným streamovacím aplikacím – Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube a další. Z konektivity nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet port a 3,5mm audio jack. Xiaomi také implementovalo technologii snižující odlesky na displeji, což by mělo zlepšit sledování ve světlých místnostech. Cena a dostupnost: Čína ano, Evropa otazník 98palcový Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 je v Číně dostupný v předprodeji za 15 999 jüanů, což odpovídá zhruba 47 000 Kč. Značka v minulosti uvedla své televizory i do Česka, ale vždy s výrazným zpožděním a ne všechny modely. Zda se 98palcový gigant objeví i u nás, zatím není jasné. Pokud ano, počítejte spíš s cenou okolo 60 000 až 80 000 Kč včetně DPH. Koupili byste si 98palcovou televizi? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář miniLED Televize Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024