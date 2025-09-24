Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 míří do Evropy! Osloví QD-Mini LED technologií a 144Hz frekvencí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Mnichově představilo nové televize S Pro Mini LED vedle očekávaných telefonů 15T Kombinace QD-Mini LED panelů s až 704 zónami stmívání slibuje prémiový obraz za rozumnou cenu Antireflexní vrstva s odrazivostí jen 1,8 % řeší problém oslnění a odlesků Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Zatímco všichni čekali na telefony Xiaomi 15T a 15T Pro, čínský výrobce na prezentaci v Mnichově vytáhl z rukávu ještě jedno eso. Nové televize S Pro Mini LED 2026 kombinují to nejlepší z moderních zobrazovacích technologií – Mini LED podsvícení s kvantovými tečkami pro přesné barvy. A navíc přidávají něco, co u televizí této cenové kategorie jen tak neuvidíte: speciální antireflexní vrstvu, která konečně řeší odvěký problém s odrazy od oken. QD-Mini LED není jen marketingové zaklínadlo Antireflexní fólie Hráči dostanou 144 Hz a ještě něco navíc Google TV místo HyperOS Zvuk podpoří Harman a Dolby Atmos Ceny a dostupnost zatím nejisté QD-Mini LED není jen marketingové zaklínadlo Kombinace Mini LED podsvícení s technologií kvantových teček (QD) není v televizním světě novinkou, ale až na výjimky ji najdete hlavně u prémiových modelů za desítky tisíc. Xiaomi tuto technologii dostává do mainstreamu. Největší 75palcová verze nabídne 704 nezávisle ovládaných zón podsvícení, 65palcová má 532 zón a nejmenší 55palcová stále slušných 408 zón. Co to znamená v praxi? Televize dokáže selektivně ztmavit části obrazu, kde má být černá, zatímco světlé oblasti zůstávají jasné. Výsledkem je lepší kontrast a minimální halo efekt – ten nepříjemný světelný obrys kolem titulků nebo jiných světlých objektů na tmavém pozadí. Špičkový jas 1700 nitů pak zajistí, že HDR nezůstane jen marketingovou frází. Antireflexní fólie Xiaomi nasadilo na panel speciální antireflexní fólii s odrazivostí pouhých 0,5 %. Celková odrazivost displeje je pak jen 1,8 %. Panel samotný pak pokrývá 94 % barevného prostoru DCI-P3 a zobrazuje přes miliardu barev. Podporuje samozřejmě všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Hráči dostanou 144 Hz a ještě něco navíc Základní obnovovací frekvence 144 Hz při 4K rozlišení potěší majitele výkonných grafických karet. Xiaomi ale přidává zajímavou funkci – Game Boost režim s 288 Hz. Ten sice funguje při nižším rozlišení, ale pro kompetitivní hraní, kde jde o každou milisekundu, může být rozhodující. Televize má certifikaci FreeSync Premium a podporuje VRR (Variable Refresh Rate), takže trhání obrazu bude minulostí. KOUPIT XIAOMI TV S PRO 2026 Všechny tři HDMI 2.1 porty zvládnou 4K při 144 Hz, přičemž HDMI 2 navíc podporuje eARC pro připojení soundbaru. Na palubě je i ALLM (Auto Low Latency Mode), který automaticky přepne televizi do herního režimu s minimálním zpožděním. Google TV místo HyperOS Zatímco čínské verze běží na proprietárním HyperOS, evropské modely dostaly osvědčený Google TV. To znamená přístup ke všem oblíbeným streamovacím službám včetně Netflixu, Disney+ nebo HBO Max. Nechybí ani Chromecast pro snadné streamování z telefonu a Apple AirPlay pro majitele iPhonů. Výkon zajišťuje čtyřjádrový procesor Cortex-A73 s 3 GB RAM a 32 GB úložištěm. Připojení řeší Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Zvuk podpoří Harman a Dolby Atmos Dvojice 15W reproduktorů podporuje Dolby Atmos, systém Harman AudioEFX (dostupný přes OTA aktualizaci) doladí zvukový profil podle obsahu, který sledujete. Ceny a dostupnost zatím nejisté Co se týče cen, nejmenší 55″ model startuje na 16 999 Kč, prostřední 65″ vychází na 22 999 Kč, největší 75″ úhlopříčka stojí 26 999 Kč. KOUPIT XIAOMI TV S PRO 2026 Co říkáte na nové televizory od Xiaomi? Zdroj: tisková zpráva, vlastní O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář miniLED Xiaomi Xiaomi televize Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024