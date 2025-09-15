Xiaomi má nové Mini LED televize s dechberoucím jasem, až 330 Hz a HyperOS 3! Cena vás překvapí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo televizory S Pro Mini LED 2026 s operačním systémem HyperOS 3 Špičkový 85palcový model nabízí 2880 zón stmívání a jas až 5200 nitů Novinky dorazí ve třech velikostech s cenami od cirka 19 tisíc korun v přepočtu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi na domácím trhu oficiálně odstartoval předprodej nové řady televizorů S Pro Mini LED 2026, která přináší výrazná vylepšení oproti loňské generaci, a to zejména co do kvality obrazu. Televize budou k dispozici ve třech velikostech – 65, 75 a 85 palců. Masivní skok v počtu zón stmívání Jedním z hlavních lákadel nových televizorů je vysoký počet stmívacích zón. Základní 65palcová verze disponuje 1792 zónami, prostřední 75palcový model má 2304 zón a vlajková 85palcová varianta dokonce 2880 nezávislých zón stmívání. Xiaomi navíc připravuje i 98palcovou verzi s neuvěřitelnými 3864 zónami. Klíčové specifikace Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 (strojově přeloženo z čínštiny) Díky většímu počtu zón dokáže televizor přesněji kontrolovat podsvícení v jednotlivých částech obrazu, což vede k lepšímu kontrastu a minimalizaci nežádoucího halo efektu kolem světlých objektů na tmavém pozadí. Maximální jas se zvýšil ze 3 200 nitů u předchozí generace na špičkových 5200 nitů, což zajišťuje vynikající čitelnost obrazu i ve velmi světlých místnostech. Vyšší obnovovací frekvence pro hráče Nová řada S Pro Mini LED 2026 nabízí 4K rozlišení při 165 Hz, což představuje nárůst oproti 144 Hz u loňských modelů. Pro nejnáročnější hráče je k dispozici speciální režim s obnovovací frekvencí až 330 Hz, který zajistí absolutně plynulý obraz v rychlých hrách. Televizory využívají technologii širokoúhlého panelu s nízkou odrazivostí, která minimalizuje odrazy a zajišťuje kvalitní obraz z různých úhlů pohledu. HyperOS 3 a dedikovaný obrazový čip Zásadní novinkou je operační systém HyperOS 3. Tento systém má nabídnout hlubší integraci s produkty Xiaomi a rychlejší odezvu při ovládání. Televize jsou vybaveny proprietárním čipem XM9000 speciálně určeným pro vylepšení kvality obrazu, který spolupracuje s pokročilým obrazovým enginem Master Picture Quality. HyperOS 3 oficiálně! Xiaomi přebírá Dynamic Island a přidává AI, která objedná jídlo za vás Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Design doznal také výrazných změn – nové modely se pyšní ultra tenkým rámečkem o šířce pouhých 4,6 mm s černým okrajem obrazovky jen 0,9 mm, což vytváří dojem téměř bezrámečkového displeje. Vylepšený zvukový systém a ochrana zraku Oproti loňskému stereo systému s výkonem 2× 12,5 W přichází nová řada s pokročilým 2.1.2 kanálovým zvukovým systémem, který zajišťuje prostorový zvuk pro pohlcující zážitek ze sledování. Xiaomi implementovalo také technologii Qingshan Eye Protection, která má chránit zrak diváků. Ceny a dostupnost V Číně startují ceny na 6499 jüanech (asi 18 900 Kč) za 65palcovou verzi, 8199 jüanech (23 900 Kč) za 75palcový model a 10 499 jüanech (30 600 Kč) za největší 85palcovou variantu. Po slevách během předprodeje se ceny pohybují od 5199 do 8499 jüanů. Existuje určitá šance, že nové televizory časem dorazí i do evropských zemí včetně Česka, ale s určitými změnami. Téměř určitě budou využívat systém Google TV a dost pravděpodobně nenabídnou tak vysokou obnovovací frekvenci. Na druhou stranu je ale vhodné připomenout, že loni k nám zamířila jen základní řada TV S Mini LED, zatímco Pro verze zůstaly exkluzivní pro Čínu. Zaujala vás nová řada televizorů Xiaomi S Pro Mini LED 2026? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína miniLED Televize TV Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024