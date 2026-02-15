Xiaomi ukázalo pět nových Mini LED televizí. Všechny mají Google TV, větší modely lákají na nativní 144Hz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi na globální web přidalo novou řadu televizorů TV S Mini LED 2026 v pěti velikostech od 55 do 98 palců. Všechny modely kombinují Mini LED podsvícení s QLED technologií a nabízejí špičkový jas až 1 200 nitů. Větší varianty 85" a 98" přinášejí nativní 144Hz obnovovací frekvenci a podporu Dolby Vision i Dolby Atmos. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje své portfolio televizí o novou generaci modelů TV S Mini LED 2026, které se právě objevily na globálním webu výrobce. Řada čítá celkem pět velikostních variant – od 55″ modelu až po monumentální 98″ variantu. Všechny spojuje technologie QD-Mini LED, která kombinuje Mini LED podsvícení s kvantovými tečkami pro lepší podání barev. Kdy přesně televizory dorazí do prodeje a za jaké ceny, zatím Xiaomi neprozradilo. Špičkový jas a přesné lokální stmívání Hlavním tahákem nové řady je Mini LED podsvícení s vysokým počtem zón lokálního stmívání. Nejmenší 55″ model disponuje 308 zónami, u 65″ varianty jich je 384, sedmdesátipětka nabídne 512 zón, 85″ model 640 zón a vlajková 98″ verze se pyšní 880 nezávislými zónami. Díky tomu televizory dokáží přesněji kontrolovat podsvícení v jednotlivých částech obrazu. Xiaomi u všech modelů uvádí špičkový jas až 1 200 nitů a dynamický kontrastní poměr 12 000 000:1. Minimální jas má dosahovat hodnoty 0,0001 nitu, což výrobce přirovnává k úrovni OLED panelů. Barevné pokrytí činí 94 % prostoru DCI-P3 a televizory zobrazí 1,07 miliardy barev díky 10bitové hloubce. Dva segmenty s různou výbavou Řada se v podstatě dělí na dva segmenty s odlišnými specifikacemi. Menší modely 55″, 65″ a 75″ nabízejí základní 60Hz obnovovací frekvenci s možností aktivovat 120Hz Game Boost režim při nižším rozlišení (Full HD nebo 1440p). Pod kapotou najdeme čtyřjádrový procesor Cortex A55 doplněný o 2 GB RAM a 32 GB úložiště. Z HDR formátů podporují HDR10+, HLG a Filmmaker Mode. Větší modely 85″ a 98″ jsou na tom výrazně lépe. Disponují nativní 144Hz obnovovací frekvencí a v Game Boost režimu dokáží dosáhnout až 288 Hz. Pohání je výkonnější Cortex A73 se 3 GB RAM. K dispozici je také podpora VRR (Variable Refresh Rate) pro plynulejší herní zážitek. Na rozdíl od menších sourozenců tyto modely podporují Dolby Vision a Dolby Atmos, což ocení především filmoví nadšenci. Konektivita a chytré funkce Všechny televizory běží na Google TV s integrovaným Google Asistentem. Podporují Apple AirPlay, Google Cast i Miracast pro bezdrátové přehrávání obsahu z mobilních zařízení. K dispozici je také služba Xiaomi TV+ s bezplatným streamováním živých kanálů, byť její dostupnost se může lišit podle regionu. Rozdíly mezi segmenty se projevují i v konektivitě. Menší modely nabízejí Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.0, dva HDMI 2.0 porty a jeden HDMI 2.1. Větší varianty přinášejí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a hned tři porty HDMI 2.1 s podporou 4K při 144 Hz. Navíc disponují kombinací USB 2.0 a USB 3.0 portu a 3,5mm jackem pro sluchátka, který u menších modelů chybí. Zvuk a design O zvuk se u všech modelů starají dva 15W reproduktory s certifikací Dolby Audio a DTS:X. Větší varianty k tomu přidávají již zmíněný Dolby Atmos. Design sází na téměř bezrámečkový displej s poměrem obrazovky k tělu okolo 97–98 %. Rám kombinuje kov s plastem, stojan je plastový (u 98″ modelu kovový). Pro koho jsou televizory určeny? Řada Xiaomi TV S Mini LED 2026 míří na uživatele, kteří chtějí Mini LED technologii za rozumnou cenu – alespoň pokud budou finální cenovky odpovídat dosavadní strategii Xiaomi. Menší modely 55–75″ se hodí pro běžné sledování filmů a příležitostné hraní, kde 60Hz panel s Game Boost režimem postačí. Kdo vyžaduje vysokou obnovovací frekvenci, VRR a Dolby Vision, musí sáhnout po 85″ nebo 98″ variantě – zde je ale potřeba počítat s výrazně vyšší cenou i nároky na prostor. Za zmínku stojí, že menší modely disponují pouze 2 GB RAM, což může v budoucnu limitovat plynulost systému Google TV. Absence 3,5mm jacku u 55–75″ variant pak může vadit těm, kdo preferují kabelová sluchátka. Zaujala vás nová řada televizorů od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google TV Mini LED Televize Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. 