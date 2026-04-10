Xiaomi do Česka přineslo pět nových Mini LED televizorů! Vyšší modely mají až 288 Hz, známe ceny Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvádí na český trh pět televizí řady TV S Mini LED 2026 s cenami od 13 999 Kč do 54 999 Kč Všechny modely kombinují Mini LED podsvícení s QLED technologií a nabízejí jas až 1 200 nitů Větší varianty 85" a 98" se od menších sourozenců odlišují nativní 144Hz frekvencí a podporou Dolby Vision Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Když Xiaomi v únoru globálně představilo novou řadu televizorů TV S Mini LED 2026, bylo jasné, že je jen otázkou času, než se podívá i k nám. Nyní je to oficiální – všech pět velikostních variant od 55 do 98 palců je již možné zakoupit na českém e-shopu Xiaomi. A cenově to vypadá poměrně zajímavě, i když je potřeba počítat s tím, že jednotlivé modely se liší víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Co mají společného: Mini LED s kvantovými tečkami Lepší výbavu najdete u větších úhlopříček Konektivita a chytré funkce Ceny a dostupnost v Česku Pro koho jsou televizory určeny? Co mají společného: Mini LED s kvantovými tečkami Celou řadu spojuje technologie QD-Mini LED, tedy kombinace Mini LED podsvícení s kvantovými tečkami (QLED) pro lepší podání barev. Xiaomi u všech modelů slibuje špičkový jas až 1 200 nitů, dynamický kontrastní poměr 12 000 000:1 a minimální jas 0,0001 nitu, který přirovnává k úrovni OLED panelů. Barevné pokrytí činí 94 % prostoru DCI-P3 a televizory zobrazí 1,07 miliardy barev díky 10bitové hloubce. Počet zón lokálního stmívání se liší podle velikosti. Nejmenší 55″ model disponuje 308 zónami, 65″ varianta jich má 384, sedmdesátipětka nabídne 512 zón, 85″ model 640 zón a vlajková 98″ verze se pyšní 880 nezávislými zónami. Čím více zón, tím přesnější kontrola podsvícení v jednotlivých částech obrazu. Lepší výbavu najdete u větších úhlopříček Řada se v podstatě dělí na dva segmenty, což je důležité vědět před nákupem. Menší modely 55″, 65″ a 75″ nabízejí základní 60Hz obnovovací frekvenci s možností aktivovat 120Hz Game Boost režim při nižším rozlišení (Full HD nebo 1440p). Pod kapotou najdeme čtyřjádrový procesor Cortex-A55 doplněný o pouhé 2 GB RAM a 32 GB úložiště. Z HDR formátů podporují HDR10+, HLG a Filmmaker Mode, ale chybí Dolby Vision i Dolby Atmos. Větší modely 85″ a 98″ jsou na tom výrazně lépe. Disponují nativní 144Hz obnovovací frekvencí a v Game Boost režimu dokáží dosáhnout až 288 Hz. Pohání je výkonnější Cortex-A73 se 3 GB RAM. K dispozici je také podpora VRR (Variable Refresh Rate) pro plynulejší herní zážitek. Na rozdíl od menších sourozenců tyto modely podporují Dolby Vision a Dolby Atmos, což ocení především filmoví nadšenci. Konektivita a chytré funkce Rozdíly mezi segmenty se projevují i v konektivitě. Menší modely nabízejí Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.0, dva HDMI 2.0 porty a jeden HDMI 2.1. Větší varianty přinášejí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a hned tři porty HDMI 2.1 s podporou 4K při 144 Hz. Navíc disponují kombinací USB 2.0 a USB 3.0 portu a 3,5mm jackem pro sluchátka, který u menších modelů chybí. Všechny televizory běží na Google TV s integrovaným Google Asistentem. Podporují Apple AirPlay, Google Cast i Miracast pro bezdrátové přehrávání obsahu z mobilních zařízení. O zvuk se u všech modelů starají dva 15W reproduktory s certifikací Dolby Audio a DTS:X. Ceny a dostupnost v Česku Xiaomi TV S Mini LED 2026 jsou k dispozici na oficiálním e-shopu Xiaomi v následujících cenách: 55″ model – 13 999 Kč 65″ model – 18 999 Kč 75″ model – 23 999 Kč 85″ model – 35 999 Kč 98″ model – 54 999 Kč Pro koho jsou televizory určeny? Menší modely 55–75″ se hodí pro běžné sledování filmů a příležitostné hraní, kde 60Hz panel s Game Boost režimem postačí. Kdo vyžaduje vysokou obnovovací frekvenci, VRR a Dolby Vision, musí sáhnout po 85″ nebo 98″ variantě – zde je ale potřeba počítat s výrazně vyšší cenou i nároky na prostor. Za zmínku stojí, že menší modely disponují pouze 2 GB RAM, což může v budoucnu limitovat plynulost systému Google TV. Pokud vám pak záleží na kompletní výbavě včetně Dolby Vision a nativního 144Hz panelu, připravte si minimálně 35 999 Kč za 85″ model. Zaujala vás nová řada Mini LED televizí od Xiaomi? 