O tohle v Česku přicházíme: Xiaomi ukázalo gigantickou Mini LED telku se skvělou výbavou, a navíc za super cenu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo řadu televizorů S Mini LED 2026 s variantou o úhlopříčce 100 palců, která se do Evropy nepodívá Čínské modely nabízejí až 1 920 stmívacích zón a jas 2 000 nitů, zatímco evropská 98" verze má pouze 880 zón a 1 200 nitů Stopalcová televize v Číně startuje na ceně odpovídající přibližně 29 000 Kč, evropská 98" varianta stojí v Česku 54 999 Kč Adam Kurfürst Publikováno: 13.4.2026 06:00 Teprve před několika dny jsme vás informovali o příchodu televizorů Xiaomi TV S Mini LED 2026 na český trh. Jenže zatímco jsme se radovali z nových modelů, v Číně Xiaomi ukázalo, jak vypadá tamní nabídka – a ta je výrazně zajímavější. Největší 100″ varianta se totiž k nám vůbec nepodívá a evropské modely jsou navíc ve všech klíčových parametrech slabší. Čínská verze má přes dvojnásobek stmívacích zón Základní rozdíl mezi čínskou a evropskou řadou spočívá v kvalitě Mini LED podsvícení. Zatímco česká 98″ verze disponuje 880 stmívacími zónami, čínský 100″ model jich má rovnou 1 920. To je více než dvojnásobek, což se projeví na výrazně přesnější kontrole podsvícení, hlubší černé a lepším zobrazení HDR obsahu. Klíčové specifikace čínské řady Xiaomi TV S Mini LED 2026 (strojově přeloženo) Podobný nepoměr panuje i u maximálního jasu. Čínské televizory dosahují 2 000 nitů, kdežto evropské modely se musí spokojit s 1 200 nity. Právě vysoký jas je přitom jednou z hlavních předností Mini LED technologie oproti klasickým LCD panelům a Xiaomi jej v Evropě zbytečně ořezává. Rozdíly nekončí u obrazu. Čínská řada S Mini LED 2026 přichází s 2.1kanálovým zvukovým systémem s laděním od Harman AudioEFX, zatímco evropská 98″ verze má pouze dva 15W reproduktory bez dedikovaného subwooferu. Oba modely sice podporují Dolby Atmos, ale výchozí zvukový zážitek bude v případě čínské verze pravděpodobně lepší. Cenový rozdíl, který bolí Snad nejpalčivější je pohled na ceník. Největší 100″ model v Číně startuje na 8 999 jüanech, což v přepočtu odpovídá přibližně 27 400 Kč. Česká 98″ verze se slabšími horšími parametry přitom stojí 54 999 Kč. Za cenu jednoho evropského televizoru byste si tedy v Číně mohli pořídit skoro dva. Objektivně ospravedlnitelné důvody pro to samozřejmě budou, například daně, cla, či jiné potenciální poplatky (například vyšší náklady na certifikace či odlišné dodavatelské řetězce). I tak je ale tento rozdíl bolestivý. Co říkáte na čínský 100″ model vy? Zdroje: Xiaomi, Gizmochina, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi