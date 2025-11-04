75" Mini LED televize Xiaomi ve skvělé akci! Má 512 stmívatelných zón, 144 Hz a Google TV Hlavní stránka Zprávičky 75" Xiaomi TV S Mini LED 2025 zlevnila z 25 490 Kč na 21 499 Kč v Black Friday Má 512 stmívatelných zón Mini LED podsvícení a maximální jas 1200 nitů Za podobné peníze koupíte 65" OLED – není to jasná volba, záleží na prioritách Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu 75″ verze Xiaomi TV S Mini LED 2025 z původních 25 490 Kč na 21 499 Kč. Jde o větší verzi televize, kterou jsme nedávno doporučovali v 55″ provedení. Místo 308 zón má 512 stmívatelných zón Mini LED podsvícení, což slibuje ještě lepší kontrast a přesnější lokální ztmavení. Ale je to jasná volba? Ne úplně. Za podobné peníze totiž koupíte 65″ OLED televizi – menší úhlopříčku, ale s dokonalou černou. Pojďme se podívat, pro koho která dává smysl. Mini LED vs OLED: Co získáte, co ztratíte Tohle je jádro pudla. Za 21 499 Kč si můžete koupit 75″ Xiaomi TV S Mini LED, nebo za podobnou cenu (kolem 20-23 tisíc) sehnat 65″ OLED od LG, Philipsu nebo dokonce Samsungu. Technologie jsou fundamentálně odlišné a mají rozdílné výhody. Co získáte s Mini LED: Větší úhlopříčku – 75″ vs 65″ je výrazný rozdíl, zejména ve velkých obývácích Vyšší maximální jas – 1200 nitů vs 600-800 nitů u základních OLEDů. To poznáte ve dne nebo v osvětlené místnosti Žádné riziko vypalování – Mini LED nemá problém s vypálením statických prvků (logo kanálu, herní HUD) Delší životnost – OLED pixely degradují časem, Mini LED je stabilnější Co ztratíte oproti OLED: Dokonalou černou – OLED pixely se vypnou úplně (0 nitů), Mini LED musí mít podsvícení aktivní Nekonečný kontrast – protože OLED má skutečnou černou (0 nitů), kontrast je teoreticky nekonečný Lepší pozorovací úhly – OLED vypadá skvěle i ze strany, Mini LED ztrácí kontrast a barvy Žádný blooming – OLED nemá problém s rozsvícením okolí jasných objektů Když jsme testovali Xiaomi TV S Mini LED, blooming byl minimální. U 75″ verze s 512 zónami by to mělo být ještě lepší – víc zón znamená přesnější kontrolu podsvícení. Ale OLED prostě nemá blooming vůbec, protože každý pixel svítí samostatně. 512 zón: O kolik lepší než 55″ verze? 55″ Xiaomi TV S Mini LED má 308 zón, 75″ verze má 512 zón. To je nárůst o 66 %, ale plocha obrazovky je o 85 % větší. V praxi to znamená, že hustota zón na jednotku plochy je mírně nižší u 75″ verze. Není to dramatický rozdíl, ale čistě matematicky je 55″ verze o kousek preciznější v lokálním ztmavení.
Nicméně 512 zón je stále výrazně víc než u běžných LED televizí, které mají typicky 50-100 zón (pokud vůbec mají lokální ztmavení). Podle našich zkušeností s 55″ verzí funguje lokální ztmavení dobře – černá je tmavá (ne šedá), blooming je minimální a HDR obsah vypadá působivě. U 75″ verze to bude podobné, jen na větší ploše.
Ostatní parametry: 144 Hz, HDMI 2.1, Google TV
75″ verze sdílí stejné specifikace jako 55″ model:
144Hz panel s podporou VRR – ideální pro gaming na PS5 nebo PC
Dva HDMI 2.1 porty s podporou 4K@120Hz a aktivním HDR
Latence 4 milisekundy v herním režimu
Google TV s přístupem ke všem streamovacím službám
Wi-Fi 6 pro stabilní streamování 4K
Většina 65″ OLEDů v této cenové kategorii má jen 120Hz (ne 144Hz) a často jen jeden HDMI 2.1 port místo dvou. Pokud máte PS5 i herní PC, oceníte dva porty – nemusíte přepojovat kabely.
Slabým článkem zůstávají vestavěné reproduktory – 25W výkon nestačí pro plnohodnotný zážitek. Pokud nemáte soundbar nebo domácí kino, počítejte s tím, že ho budete potřebovat dokoupit. Alza bohužel u 75″ verze nepřidává soundbar zdarma jako u 55″ modelu.
Závěr: Není to jasná volba
75″ Xiaomi TV S Mini LED 2025 za 21 499 Kč je zajímavá nabídka, ale není to automatická volba. Pokud máte velkou místnost, sledujete ve dne a chcete maximální úhlopříčku, Mini LED dává smysl. Pokud sledujete hlavně večer, jste filmový fajnšmekr a 65″ vám stačí, OLED bude pravděpodobně lepší volba.
Co říkáte na tuto slevu? 