Alza vyprodává Xiaomi televizi za 12 tisíc! Má 144 Hz, Mini LED a soundbar v balíčku

Xiaomi TV S Mini LED 2025 v 55" verzi klesla na 11 999 Kč, běžně stojí minimálně 13 818 Kč
Získáte 308 zón Mini LED podsvícení a jas 1200 nitů – technologie z prémiového segmentu
V ceně je soundbar Xiaomi zdarma (hodnota 869 Kč), který vyřeší slabší vestavěné reproduktory

Publikováno: 30.10.2025 16:00

Alza právě spustila Black Friday akci, kde se nachází pár zajímavých produktů, které stojí za zmínku. Například letošní nabídka na 55″ Xiaomi TV S Mini LED 2025. Za 11 999 Kč dostanete televizi s technologií, která ještě před pár lety byla výsadou modelů za třicet tisíc. A navíc v balíčku najdete soundbar zdarma. Pojďme si ukázat, proč je to jedna z nejzajímavějších nabídek letošního Black Friday.

Mini LED za cenu obyčejné LED televize

Srovnání cen: Je sleva skutečná? Pro hráče: 144Hz a latence 4 milisekundy Google TV: Streamování bez kompromisů Zvuk: Jediná slabina Co byste měli vědět před nákupem Verdikt: Stojí to za těch 12 tisíc? Mini LED za cenu obyčejné LED televize Hlavní lákadlo této nabídky spočívá v technologii Mini LED podsvícení s 308 samostatnými zónami. Co to v praxi znamená? Zatímco běžné LED televize svítí víceméně celou plochou najednou, Mini LED dokáže ztmavit konkrétní oblasti obrazu. Sledujete noční scénu s hvězdnou oblohou? Hvězdy zůstanou zářivé, zatímco černá kolem nich bude opravdu černá, ne šedá. Podle recenze, kterou jsme na webu publikovali, je rozdíl oproti základním modelům naprosto zřejmý. Především v oblasti blooming efektu – tedy nežádoucího rozsvícení okolí jasných objektů na tmavém pozadí. Xiaomi TV S Mini LED to zvládá s mnohem větší elegancí než levnější konkurence. CHCI XIAOMI TV V AKCI Maximální jas 1200 nitů při HDR obsahu řadí tuto televizi mezi světlejší modely na trhu. Pro srovnání – běžné LED televize v této cenové kategorii se pohybují kolem 300-500 nitů. To je rozdíl, který poznáte hlavně při sledování ve dne nebo v osvětlené místnosti. Srovnání cen: Je sleva skutečná? Podle srovnávače Heureka se 55″ varianta Xiaomi TV S Mini LED 2025 běžně prodává za minimálně 13 818 Kč. Alzácká cena 11 999 Kč tedy představuje reálnou úsporu 1 819 korun. Navíc dostanete soundbar Xiaomi v hodnotě 869 Kč zdarma, který mám doma a používám ho k počítači. Nezní úplně špatně, ale za tu cenu neočekávejte zázraky. Pro hráče: 144Hz a latence 4 milisekundy Pokud hrajete na PlayStation 5 nebo máte herní PC, tahle televize vás potěší. Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz a podporou VRR (Variable Refresh Rate) zajistí plynulý obraz bez trhání. Latence pouhé 4 milisekundy v herním režimu je hodnota, kterou oceníte u rychlých stříleček nebo závodních her. Dva HDMI 2.1 porty podporují 4K při 120 Hz s aktivním HDR. To znamená, že si užijete plný výkon nejnovějších konzolí bez kompromisů. Většina televizí v této cenové kategorii má HDMI 2.1 maximálně jeden, pokud vůbec. Google TV: Streamování bez kompromisů Operační systém Google TV přináší přístup ke všem hlavním streamovacím službám – Netflix, Disney+, Max, Apple TV+, YouTube a další. Čtyřjádrový procesor s 3 GB RAM zajišťuje svižný chod, aplikace se spouštějí rychle a přepínání mezi zdroji je plynulé. CHCI XIAOMI TV V AKCI Podpora Wi-Fi 6 znamená stabilní streamování i náročného 4K obsahu. V recenzi jsme zaznamenali rychlost okolo 180 Mb/s, což stačí pro bezproblémové přehrávání filmů v maximální kvalitě. Pokud preferujete jistotu, je k dispozici i klasický LAN port. Zvuk: Jediná slabina Buďme féroví – vestavěné reproduktory o výkonu 25 W jsou slabším článkem této televize. Výšky jsou ostré, basy prakticky chybí. Podpora Dolby Atmos na papíře vypadá skvěle, ale čtyři malé reproduktory v televizoru prostě nemohou konkurovat samostatnému audio systému. CHCI XIAOMI TV V AKCI Co byste měli vědět před nákupem Televize není dokonalá. Plastové nožky působí trochu lacině, i když funkčně slouží dobře. Pokud plánujete montáž na zeď, není to problém. CHCI XIAOMI TV V AKCI Probuzení z pohotovostního režimu občas trvá déle, než by mělo. A někdy se stane, že televize nezachytí první stisk tlačítka na dálkovém ovladači. Nejsou to zásadní problémy, ale stojí za zmínku. Pokud jste filmový fajnšmekr vyžadující absolutně dokonalou černou, OLED televize by byla lepší volba. Jenže ta v 55″ verzi stojí minimálně 20 tisíc korun a nenabídne tak vysoký jas jako Mini LED. Verdikt: Stojí to za těch 12 tisíc? Ano, pokud hledáte nejlepší poměr výkon/cena v kategorii 55″ televizí. Mini LED podsvícení s 308 zónami, 144Hz panel, HDMI 2.1 a Google TV – to všechno za necelých 12 tisíc korun je nabídka, kterou jen tak nepotkáte.

CHCI XIAOMI TV V AKCI

Televize je dostupná skladem na Alze, takže nemusíte čekat týdny na dodání. Pokud přemýšlíte o nové televizi, tohle je jeden z Black Friday dealů, které dávají reálný smysl.

Uvažujete o koupi Xiaomi TV S Mini LED 2025? 