Xiaomi představilo dvojici nových televizorů

Nabízí vynikající poměr mezi cenou a výkonem

V tuto chvíli se ale prodávají pouze v Číně

Společnost Xiaomi právě na domácím trhu představila dvojici nových televizorů Xiaomi TV A55 a A65 Competitive Edition. Oba dva nabízejí velice zajímavý poměr mezi cenou a výkonem. Oba dva modely se mohou pochlubit mimo jiné 4K panelem se 120Hz obnovovací frekvencí.

Xiaomi TV A55 a A65 Competitive Edition se mezi sebou liší pouze velikostí. Jak už název napovídá, první jmenovaný má velikost 55 palců, druhý 65 palců. Co se týče obrazu, oba dva disponují 10bitovým 4K panelem (3820 x 2160 pixelů) a až 120Hz obnovovací frekvencí, což může oslovit zejména hráče. Na danou cenu mají také poměrně tenké rámečky.

Co se týče zvukové stránky, tu obstarává dvojice 10W reproduktorů (dohromady tedy 20W), které v sobě mají speciální zvukové algoritmy přímo od Xiaomi. Ty mají zajistit nejlepší možnou kvalitu zvuku, ačkoliv výrobce přesně nespecifikoval, o co se starají. Samozřejmostí je také mikrofon, takže můžete televizor ovládat na dálku a dokonce jej můžete propojit s aplikací Mijia ve vašem telefonu. V tuto chvíli se menší verze prodává za 1799 CNY, což je asi 5 600 korun bez daně, větší varianta pak vychází na 2499 CNY, což je přibližně 7 800 korun bez daně. V tuto chvíli ale bohužel nevíme, zda se dostanou i do Evropy.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co říkáte na extrémně levné televize od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com