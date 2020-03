Co nám Xiaomi ukázalo kromě mobilů? Třeba televizi a sluchátka

Router Xiaomi Mi AIoT AX3600

WiFi 5 (802.11ac)

7 antén (4x 2,4GHz + 2x 5GHz + 1x IoT)

rychlost až 2 183 Mb/s

cena cca 1 400 Kč

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 3H

HEPA filtr

vyčistí 380 m3 vzduchu za hodinu

OLED dotykový displej

dálkově ovladatelný přes Mi App

cena cca 4 900 Kč

Xiaomi televize, sluchátka, 2x router a čistička vzduchu. To jsou tedy novinky od této značky, které budou co nevidět k dostání i v Evropě. Všechny produkty mají tradičně za cíl prohánět konkurenty jak parametry, tak i cenami. Zejména televize má pěkně našlápnuto. Jen znovu připomeneme, že uvedené ceny mohou platit jen v některých regionech a to ještě jen v předobjednávkách. Sami jsme zvědaví, jaké sumy nastaví čeští prodejci.

Která věc vás zaujala nejvíce?

Zdroj: YT