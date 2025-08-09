Xiaomi testuje telefon Redmi s 8500mAh baterií! Otázkou je, zda se podívá i do Evropy... Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi testuje Redmi s baterií mezi 8500 až 9000 mAh při zachování tloušťky 8,5 mm Honor připravuje telefon s 10000 mAh baterií – největší v mainstreamovém telefonu Čínské značky odstartovaly závody, kdo nacpe do telefonu větší baterku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete doby, kdy jsme jásali nad 6000 mAh baterií v telefonu? Xiaomi podle čerstvého úniku testuje Redmi telefon s kapacitou někde mezi 8500 až 9000 mAh. A aby toho nebylo málo, Honor se chystá praštit do stolu s kulatými 10000 mAh. Vypadá to, že čínské značky vyhlásily válku powerbankovému průmyslu. Redmi s baterií, co vydrží několik dní Informaci vypustil do světa známý leaker Digital Chat Station, podle kterého Xiaomi už telefon interně testuje. Zajímavé je, že firma používá vlastní vyvinutou baterii, která by neměla trpět rychlou degradací při nabíjení. Nejpřekvapivější je ale tloušťka – telefon má mít jen 8,5 mm, což je standard pro současné Redmi telefony. Současným králem v portfoliu Xiaomi je Redmi Turbo 4 Pro s 7550 mAh, který vyšel začátkem roku. Pokud se nový model dostane k 9000 mAh, bavíme se o nárůstu skoro 20 procent. V praxi to může znamenat klidně i čtyřdenní výdrž při běžném používání. KOUPIT TELEFON REDMI Honor jde do deseti tisíc – protože proč ne? Zatímco Xiaomi testuje, Honor se chystá vyhodit ještě větší eso. Podle úniků z Číny pracuje na telefonu s 10000 mAh baterií. Nejspíš půjde o Honor Power 2, nástupce modelu Power, který letos v dubnu přišel s „pouhými“ 8000 mAh. Čínská bateriová horečka v plném proudu Není to jen Xiaomi a Honor. iQOO už prodává telefony s 8000 mAh, další značky testují podobné kapacity. Vzniká tu zajímavý trend – zatímco západní výrobci řeší, jak udělat telefon o milimetr tenčí, Číňani řeší, jak do něj nacpat víc energie. A upřímně? Dává to smysl. Koho zajímá, že je telefon o dva milimetry tlustší, když vydrží o dva dny déle? Většina lidí stejně používá kryty. Dostanou se k nám vůbec? To je otázka Tady ale narazíme na věčný problém čínských telefonů. Co prodávají doma, to do Evropy často neposílají. A když už ano, tak v osekaných verzích. Důvody jsou různé – evropské certifikace, celní limity, váhové restrikce pro leteckou přepravu. Ale výsledek je vždy stejný: dostaneme ořezanou verzi. Takže i kdyby Xiaomi skutečně vyrobilo Redmi s 9000 mAh baterií, klidně se může stát, že evropská verze bude mít „jen“ 7000 mAh. Což je pořád hodně, ale není to těch slibovaných devět tisíc. KOUPIT TELEFON REDMI Každopádně je fajn vidět, že někdo ještě inovuje jiným směrem než jen AI a fotoaparáty. Možná jednou skutečně budeme mít telefony, které nabijeme jednou týdně. Ocenili byste telefon s 8500mAh baterií? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář kapacita baterie Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024