Xiaomi údajně testuje telefon s 3,2násobným teleobjektivem

Nejedná se však o Xiaomi 14 Ultra, jak by si mnozí mohli myslet

Teoreticky by mohlo jít o další generaci telefonů MIX, nebo CIVI

Společnost Xiaomi představila nedávno řadu Xiaomi 14, která je doslova nabitá špičkovým hardwarem. Do této rodinky by se měl v dohledné době přidat také model Xiaomi 14 Ultra, který by měl nabídnout vylepšení hlavně v oblasti fotoaparátů. Nyní se nechal leaker Digital Chat Station slyšet, že čínská firma testuje telefon se 3,2násobným periskopovým zoomem s ohniskem 75 mm, ale zároveň vyvrátil, že by šlo o Xiaomi 14 Ultra. Co si tedy pro nás společnost chystá?

Leaker bohužel neuvedl, o který konkrétní telefon by se mohlo jednat, ale fanoušci se pod příspěvkem shodují, že by mohlo jít o další (tedy pátou) generaci Xiaomi MIX, nelze však vyloučit, že teleobjektiv dostane i některý z nadcházejících telefonů řady CIVI. Ty se sice objevují pouze v Číně, ale právě poslední CIVI se u nás prodává pod označením Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 14 Pro

Že by tedy Xiaomi chystalo telefon vyšší střední třídy s teleobjektivem? Za mě to zas tak nepravděpodobné není. CIVI telefony byly vždy zaměřeny na fotoaparáty a například Xiaomi 13T, které u nás vychází na lehce přes 10 tisíc nabízí teleobjektiv. Je sice jen dvojnásobný, ale firma by mohla ušetřit jinde, například v oblasti čipsetu nebo materiálů. A pokud má někdo ukázat dostupný telefon s plnohodnotným teleobjektivem, tipl bych, že by to bylo právě Xiaomi.

Zdroj: gizmochina.com