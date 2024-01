Xiaomi podle všeho chystá další mobil se Snapdragonem 8 Gen 3

Nepůjde o Xiaomi 14 Ultra, ale o další generaci telefonu MIX

Ta se vyznačuje špičkovými parametry a kamerou pod displejem

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 je s námi (respektive s asijskými uživateli) už nějakou dobu a Xiaomi bylo vůbec první firmou, která nový čip ve svém telefonu použila. V tuto chvíli tiká pod kapotou telefonů Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro a Redmi K70 Pro, za rohem je také představení Xiaomi 14 Ultra. Pokud jste si mysleli, že to bude na nějakou dobu poslední Xiaomi mobil s vlajkovým procesorem od Qualcommu, byli byste na omylu. V benchmarku Geekbench byl totiž otestován záhadný telefon.

Pod jeho kapotou tiká právě nový Snapdragon. Na jedno jádro si vysloužil skóre 2336 bodů, ve vícejádrovém testování pak 6837 bodů. Je tedy jasné, že půjde o pořádné dělo. Kódově se označuje jako „Suiren“ a to je zatím vše, co o telefonu víme. Web gizmochina se domnívá, že by mohlo jít o Xiaomi MIX 5. Současný MIX 4 byl odhalen už v roce 2021 a šlo o sympatický telefon se selfie kamerkou pod displejem, na jeden den jsme si ho v redakci mohli osahat.

Zatím není jasné, zda se bude telefon označovat jako Xiaomi MIX 5, nebo zda čínský gigant vymyslí nějaký nový název, ale to asi není podstatné. Mnohem více bude zákazníky zajímat, zda se takový telefon vůbec dostane do Evropy, potažmo do Česka.

Láká vás telefon s kamerou pod displejem?

Zdroj: gizmochina.com