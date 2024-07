Na velké tiskové konferenci v Číně představilo Xiaomi nejen řadu vysoce očekávaných zařízení určených pro běžné spotřebitele, jako jsou skládací telefony nebo třeba chytré hodinky. Odhalilo také prototyp závodního elektromobilu s označením SU7 Ultra, který se v říjnu pokusí oslnit vynikajícím časem na německém okruhu Nürburgring-Nordschleife.

Čtyřdveřový sedan Xiaomi SU7 Ultra je poháněn motorem HyperEngine V8s s koňskou silou 578 PS. Automobil samotný se díky němu dovede z nuly na rychlost 100 km/h rozjet během 1,97 sekundy, 300kilometrové rychlosti pak dosáhne za čtvrt minuty. Maximální rychlost má podle materiálů výrobce přesáhnout hodnotu 350 km/h.

Introducing #XiaomiSU7 Ultra prototype!

In October, we will be attempting to record an outstanding lap time at the Nürburgring Nordschleife circuit. #LeiJunAnnualSpeech pic.twitter.com/Iqixmj8vUd

— Xiaomi (@Xiaomi) July 19, 2024