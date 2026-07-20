Xiaomi nehodlá zastavit. Testuje ještě ostřejší verzi elektromobilu SU7 Ultra, takhle vypadá Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi SU7 Ultra prý dostane ještě ostřejší variantu, postavenou hlavně na závodní okruh Maskovaný prototyp zachytili fotografové s obřím zadním křídlem a difuzorem se žebry Spekuluje se o čtyřech motorech a výkonu kolem 2 054 koní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.7.2026 20:20 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi SU7 Ultra je dnes nejrychlejším automobilem čínského výrobce smartphonů a gadgetů. Podle čerstvě zveřejněných fotografií ale vzniká ještě daleko ostřejší verze původního elektrického sedanu. Co na prototypu přibylo? Snímky, které zveřejnil server autoevolution, ukazují maskované auto s výrazně větším zadním křídlem, než jaké nosí dnešní SU7 Ultra. Doplňuje ho difuzor s nápadnými žebry, vpředu přibyla větší křidélka a nové otvory u předních podběhů – ty u okruhových speciálů obvykle slouží k chlazení brzd. Vůz by prý měl nést označení SU7 Ultra Extreme a vzniknout jen v limitované sérii. Nic z toho ale výrobce nepotvrdil: oficiálně o autě zatím nepadlo jediné slovo. Čtveřice motorů a přes 2 000 koní Kolem pohonu se mluví o čtveřici motorů a výkonu kolem 2 054 koní. Číslo není vymyšlené – přesně tolik hlásilo Xiaomi u chytrého podvozku, který ukázalo v listopadu 2024, když ke dvěma motorům V8s přidalo další dvojici. Do žádného sériového auta se tahle sestava dodnes nedostala. Pro srovnání: současná SU7 Ultra jezdí se třemi motory a 1 138 kW, tedy zhruba 1 526 koňmi. Skok o dalších pět set koní by tedy nebyl zanedbatelný. Xiaomi SU7 v Česku? Tajemný prototyp s bondovským polepem se měl prohánět Brnem Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Ve stejné době se v Číně údajně testuje i dvoudveřové kupé postavené na designu SU7, také s křídlem à la okruhový speciál. Jestli obě auta sdílí stejný pohon, zatím nikdo neřekl. Kolik stojí a potkáme ho v Česku? Základní SU7 Ultra startuje v Číně na 529 900 jüanech, v přepočtu zhruba na 1,65 milionu korun. Limitovaná edice Nürburgring, které mělo vzniknout jen sto kusů, stála 814 900 jüanů, tedy asi 2,54 milionu. Za hranicemi Číny zatím Xiaomi své elektromobily neprodává a v nejbližších měsících se na tom asi nic nezmění. Potkat je tu přesto jde – letos na jaře jsme psali o maskovaném SU7, který se proháněl kolem Brna. Podobné prototypy se objevily i v dalších evropských městech. Přál by si někdo z vás okruhový elektromobil od výrobce mobilů? Zdroje: Autoevolution, Autodatalog, IThome Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář auta elektromobil prototyp Xiaomi Xiaomi SU7 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024