Xiaomi SU7 v Česku? Tajemný prototyp s bondovským polepem se měl prohánět Brnem Hlavní stránka Zprávičky Testovací prototyp elektromobilu Xiaomi SU7 byl údajně spatřen v Brně s německou poznávací značkou Vůz s označením 007 nese kamufláž a množství kamer pro sběr dat z provozu Xiaomi oficiálně plánuje vstup na evropský trh v roce 2027, testování však naznačuje možné urychlení Adam Kurfürst Publikováno: 11.4.2026 08:00 Elektrický sedan Xiaomi SU7 se už patrně objevil i na českých silnicích. Údajnou fotografii vozu zveřejnil účet @EVchargingCZ na platformě X, s tím že prý byla pořízena v Brně – a nespatřili jsme nic, co by mělo autenticitu jakkoliv zpochybnit. Za autem s kamufláží a význačným množstvím kamer jsou dokonce vidět vozidla s tuzemskými registračními značkami včetně škodovky. Sedmý prototyp v Evropě Na evropský trh zamíří příští rok Sedmý prototyp v Evropě Zachycený vůz nese na karoserii označení 007 a řadí se mezi dalších mnoho prototypů, které se v současné době testují na evropských silnicích. Už v březnu jsme informovali o tom, že byl elektromobil spatřen ve Francii, Německu, Polsku či Nizozemsku. Všechny vozy (včetně toho vyfoceného u nás) přitom nesou německé poznávací značky, což naznačuje, že Xiaomi využívá Německo jako základnu pro evropskou homologaci. Copak jsem to dnes potkal v Brně? Že by Xiaomi SU7? 😯🤔 pic.twitter.com/HH7HHZyPm6— EV Nabíjení (@EVchargingCZ) April 10, 2026 Všechna vozidla na dosud zveřejněných fotografiích jsou vybavena kamufláží a množstvím externích kamer. Ty slouží ke sběru dat pro kalibraci systému autonomního řízení HAD (Hyper Autonomous Driving), který Xiaomi vyvíjí jako konkurenci k Tesla Full Self-Driving. Vůz, který měl být spatřený v Brně, designově koresponduje s těmi, jež byly zachyceny na vozovkách napříč Evropou. Na evropský trh zamíří příští rok Xiaomi SU7 je elektrický sedan, který čínský výrobce poprvé představil v březnu 2024. V základní verzi disponuje jedním elektromotorem o výkonu 220 kW, vrcholná varianta SU7 Ultra pak nabízí třímotorový pohon s celkovým výkonem přes 1 100 kW. Dojezd první generace základní verze podle čínského cyklu CLTC dosahuje až 700 km. Xiaomi oficiálně oznámilo plán vstoupit na evropský trh v roce 2027. Vzhledem k intenzitě testování by bylo překvapivé, kdyby společnost cíle nedosáhla, a možná bychom nebyli ani tolik zaskočeni, kdyby se jí podařilo tento časový plán předběhnout. Poštěstilo se i vám vidět Xiaomi SU7 na českých silnicích? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi