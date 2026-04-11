Xiaomi SU7 v Česku? Tajemný prototyp s bondovským polepem se měl prohánět Brnem

  • Testovací prototyp elektromobilu Xiaomi SU7 byl údajně spatřen v Brně s německou poznávací značkou
  • Vůz s označením 007 nese kamufláž a množství kamer pro sběr dat z provozu
  • Xiaomi oficiálně plánuje vstup na evropský trh v roce 2027, testování však naznačuje možné urychlení

Adam Kurfürst
11.4.2026 08:00
xiaomi su7 na fotografii z brna

Elektrický sedan Xiaomi SU7 se už patrně objevil i na českých silnicích. Údajnou fotografii vozu zveřejnil účet @EVchargingCZ na platformě X, s tím že prý byla pořízena v Brně – a nespatřili jsme nic, co by mělo autenticitu jakkoliv zpochybnit. Za autem s kamufláží a význačným množstvím kamer jsou dokonce vidět vozidla s tuzemskými registračními značkami včetně škodovky.

Sedmý prototyp v Evropě

Zachycený vůz nese na karoserii označení 007 a řadí se mezi dalších mnoho prototypů, které se v současné době testují na evropských silnicích. Už v březnu jsme informovali o tom, že byl elektromobil spatřen ve Francii, Německu, Polsku či Nizozemsku. Všechny vozy (včetně toho vyfoceného u nás) přitom nesou německé poznávací značky, což naznačuje, že Xiaomi využívá Německo jako základnu pro evropskou homologaci.

Všechna vozidla na dosud zveřejněných fotografiích jsou vybavena kamufláží a množstvím externích kamer. Ty slouží ke sběru dat pro kalibraci systému autonomního řízení HAD (Hyper Autonomous Driving), který Xiaomi vyvíjí jako konkurenci k Tesla Full Self-Driving. Vůz, který měl být spatřený v Brně, designově koresponduje s těmi, jež byly zachyceny na vozovkách napříč Evropou.

Na evropský trh zamíří příští rok

Xiaomi SU7 je elektrický sedan, který čínský výrobce poprvé představil v březnu 2024. V základní verzi disponuje jedním elektromotorem o výkonu 220 kW, vrcholná varianta SU7 Ultra pak nabízí třímotorový pohon s celkovým výkonem přes 1 100 kW. Dojezd první generace základní verze podle čínského cyklu CLTC dosahuje až 700 km.

Xiaomi oficiálně oznámilo plán vstoupit na evropský trh v roce 2027. Vzhledem k intenzitě testování by bylo překvapivé, kdyby společnost cíle nedosáhla, a možná bychom nebyli ani tolik zaskočeni, kdyby se jí podařilo tento časový plán předběhnout.

Poštěstilo se i vám vidět Xiaomi SU7 na českých silnicích?

Zdroje: EVchargingCZ/X

