Před několika týdny svět uchvátily elektromobily Xiaomi SU7 a Xiaomi SU7 Max. Nedivím se, nabízí úžasný design, jsou naplněné moderními technologiemi až po okraj a ačkoliv v České republice pořád fandíme především spalovacím motorům, možnost vyzkoušet některý ze zmíněných strojů by pravděpodobně využil každý.

Pro Xiaomi zůstávají nejdůležitější oblastí mobilní telefony, ostatně už za pár dní nás čeká globální uvedení modelu Xiaomi 14 a globální premiéra modelu Xiaomi 14 Ultra, který se tentokráte bude prodávat v České republice. Tiskovou konferenci ale nepovede CEO Xiaomi, ten se nově soustředí právě na elektromobily!

To jen ukazuje, jak důležité produkty to jsou z pohledu budoucnosti. Jasně, Xiaomi se nadále bude soustředit na mobilní telefony a obecně elektroniku, vždyť celý ekosystém Xiaomi obsahuje stovky různých spotřebičů a můžete jimi prakticky kompletně vybavit domácnost. Spousta skvělých produktů se v našich končinách bohužel oficiálně neprodává, i ta malá ochutnávka dostupná v České republice za to ale stojí, slabost mám například pro horkovzdušnou fritézu.

V budoucnosti ale může být trh s elektromobily velmi důležitý, ostatně pokud porovnáte cenu jednoho vozidla (ať už to bude Xiaomi SU7 nebo jiný model) s cenou jiného produktu Xiaomi (i kdyby to bylo chystané Xiaomi 14 Ultra nebo budoucí skládačka Mix Fold 4), pak auto zkrátka je mnohem dražší a právě tato oblast bude schopná generovat obrovské tržby.

Není překvapením, že se na tento perspektivní produkt zaměří přímo CEO. Ono se na to můžeme současně podívat ještě z druhé strany – současná pozici Xiaomi na globálním trhu s telefony je velmi silná. V současnosti nikdo přímo neohrožuje třetí pozici, na které se Xiaomi nachází. Ke druhému místu je to daleko, výrobce na čtvrtém místě má naopak solidní ztrátu.

