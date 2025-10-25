Skvěle vypadající soundbar Xiaomi přišel do Česka. Má Dolby Audio, NFC pro rychlé připojení a nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch dorazil do Česka za cenu 2 190 Kč Soundbar nabízí výkon 84 W a technologii Dolby Audio pro prostorový zvuk Zařízení disponuje šesti zvukovými režimy a podporuje NFC párování Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou nabídku audio produktů v Česku o soundbar Pro 2.0 ch, který v průběhu letošního léta představilo na globálním trhu. Novinka se u nás prodává za 2 190 Kč a míří především na majitele televizorů, kteří hledají cenově dostupné řešení pro zlepšení zvuku. Prostorový zvuk s podporou Dolby Audio Soundbar kombinuje dva středobasové reproduktory s dvojicí výškových měničů, které dohromady dosahují špičkového výkonu 84 W. Díky technologii Dolby Audio dokáže zařízení dekódovat prostorový zvuk a vytvořit tak přesvědčivou zvukovou scénu při sledování filmů nebo seriálů. Frekvenční rozsah 50 Hz až 20 kHz zajišťuje reprodukci hlubokých basů i křišťálově čistých výšek. Univerzální konektivita pro každou domácnost Xiaomi myslelo na kompatibilitu s různými zařízeními. Soundbar Pro 2.0 ch můžete k televizoru připojit pomocí HDMI (ARC), optického nebo koaxiálního kabelu. Pro bezdrátové spojení s chytrými telefony nebo tablety slouží Bluetooth, přičemž telefony s Androidem 8.1 a vyšším mohou využít rychlé párování přes NFC – stačí přiložit zařízení k označené zóně na soundbaru. Důležité je, že soundbar funguje s většinou televizorů na trhu, nejen s modely od Xiaomi. Podmínkou je pouze přítomnost některého z podporovaných audio výstupů nebo Bluetooth konektivity. Šest režimů pro různé situace Zajímavou funkcí je šest přednastavených zvukových režimů, které optimalizují reprodukci podle typu obsahu. Standardní režim nabízí vyvážený zvuk pro běžné sledování, filmový režim zdůrazňuje dialogy a efekty, hudební režim vyladí frekvenční charakteristiku pro poslech skladeb. Herní režim minimalizuje zpoždění zvuku při hraní, režim pro zprávy zlepšuje srozumitelnost mluveného slova a noční režim potlačuje basy, aby nerušil sousedy. Elegantní design s praktickým ovládáním Soundbar zaujme kovovým tělem s voštinovou strukturou mřížky, která dodává zařízení prémiový vzhled. Na přední straně najdeme displej zobrazující aktuální nastavení. V balení nechybí dedikované dálkové ovládání pro pohodlné přepínání vstupů a úpravu hlasitosti. Zařízení lze umístit na TV stolek nebo namontovat přímo na zeď. Pro koho je Xiaomi Soundbar Pro vhodný? Soundbar Pro 2.0 ch ocení především majitelé televizorů s průměrnou kvalitou vestavěných reproduktorů. Za necelé dva a půl tisíce korun získají výrazné vylepšení zvuku s podporou prostorového audia. Zařízení se hodí do menších a středně velkých obývacích pokojů, kde nahradí složitější domácí kino sestavy. Díky nočnímu režimu jej ocení i obyvatelé bytů, kteří nechtějí rušit sousedy při večerním sledování. Plánujete vylepšit zvuk své televize soundbarem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko soundbar Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024