Xiaomi Sound Play je skvěle vypadající repráček s RGB a Bluetooth 6.0

Xiaomi Sound Play je přenosný Bluetooth reproduktor s 18W zvukovým systémem a dvěma vrstvami nastavitelného podsvícení. Reproduktor váží 415 gramů, využívá Bluetooth 6.0 a baterii 2 600 mAh s výdrží až 14 hodin přehrávání. Funkce TWS spojí dvě jednotky do sterea, zatímco Auracast propojí až 100 reproduktorů do jedné party.

Adam Kurfürst Publikováno: 29.5.2026 22:00

Po uvedení skvěle vybaveného reproduktoru Xiaomi Sound Party za necelé dva tisíce přichází značka s modelem Sound Play, který s ohledem na specifikace bude pravděpodobně představovat cenově dostupnější alternativu. Odhalen byl ve čtyřech atraktivních barvách, využívá technologii Bluetooth 6.0 a přináší zvukový systém s celkovým výkonem 18 W. Design se dvěma vrstvami světel Zvuk a propojení více reproduktorů Výdrž baterie a odolnost Cena a dostupnost Design se dvěma vrstvami světel Podle Xiaomi navazuje Sound Play na designový jazyk oceněný cenou Red Dot Award a sází na minimalistické linie. Nejnápadnějším prvkem je efekt nekonečného zrcadla v horní části, který má podle výrobce evokovat časový tunel, a doplňuje ho okolní podsvícení ve spodní části těla. Reproduktor nabízí pět barevných efektů a tři režimy podsvícení pojmenované Drumbeat, Water Ripple a Always-on, takže si vizuální stránku přizpůsobíte od tichého čtení po hlučnější oslavu. Na výběr budou čtyři barevné varianty: Black, White, Green a Purple. Tělo má kompaktní rozměry, hmotnost činí 415 gramů a k přenášení slouží měkký gumový popruh. Reproduktor tedy patří do kategorie zařízení, která bez problému hodíte do batohu nebo postavíte na poličku jako dekoraci. Zvuk a propojení více reproduktorů O zvuk se stará 18W full-range reproduktor ve tvaru oválné dráhy doplněný o vnější a vnitřní pasivní zářič, což má podle Xiaomi přidat na hloubce basů. Spojení se zařízeními obstarává Bluetooth 6.0 a díky vestavěnému mikrofonu zvládne Sound Play i hands-free hovory po připojení k telefonu. Zajímavější jsou možnosti propojení s dalšími kusy. Technologie TWS spojí dvě jednotky do samostatného levého a pravého kanálu, takže získáte skutečné stereo. Pokud chcete ozvučit větší prostor, režim Party s podporou Auracast dovede synchronizovat až 100 kompatibilních reproduktorů najednou, a to včetně sladěného světelného doprovodu. Připojení mezi reproduktory přitom funguje krátkým stiskem tlačítka Auracast na každém z nich. Výdrž baterie a odolnost Uvnitř najdeme baterii o kapacitě 2 600 mAh, kterou Xiaomi spojuje s výdrží až 14 hodin přehrávání a dobou plného nabití kolem 2,5 hodiny. Tady je ale potřeba číst pozorně: oněch 14 hodin výrobce naměřil při 40% hlasitosti, v režimu Bluetooth a se zhasnutými světly. Jakmile přidáte na hlasitosti nebo zapnete světelné efekty, na kterých celá novinka stojí, reálná výdrž půjde citelně dolů. Reproduktor se sice chlubí krytím IP68, samotné Xiaomi ho ale v poznámkách výslovně označuje jako zařízení, které není profesionálně vodotěsné a nabízí pouze základní ochranu proti stříkající vodě a prachu. Výrobce přímo varuje, aby se reproduktor nepoužíval a nenabíjel pod vodou ani ve vlhkém prostředí. Na déšť, písek nebo prach u bazénu by tedy měl stačit, jako parťáka na potápění s ním ale rozhodně nepočítejte. Cena a dostupnost Xiaomi Sound Play se objevil na globálním webu značky a informovalo o něm i lokální zastoupení. Dá se proto očekávat, že brzy bude k dostání i na pultech tuzemských obchodů. Kolik přesně bude stát, však zatím nevíme. Láká vás na Xiaomi Sound Play spíš zvuk, nebo světelná show? Zdroj: Xiaomi