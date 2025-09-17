V Česku je citelně levnější než ve zbytku Evropy! Xiaomi představilo nádherný bezdrátový reproduktor Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi konečně uvedlo svůj party reproduktor Sound Party do Evropy za 130 eur V Česku je k dostání za 1 899 Kč, nabízí 50W výkon a výdrž až 26 hodin Unikátní funkce Party Connect umožňuje propojit až 100 reproduktorů současně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Po třech měsících mlčení od červnového představení konečně Xiaomi vypustilo svůj Sound Party reproduktor do evropských obchodů. Cenovka 129,99 eur (přibližně 3 200 Kč) ho řadí do střední třídy přenosných reproduktorů, kde konkuruje zavedeným značkám jako JBL nebo Sony. V Česku je však situace mnohem zajímavější – oficiální cena činí 1 899 korun, což je při současném kurzu o dost výhodnější než evropská cena. Reproduktor váží 1,2 kilogramu a má rozměry 255 × 92 × 92 milimetrů. To je zhruba jako litrová lahev od vody, jen trochu delší. Xiaomi myslelo i na přenášení – zabudované madlo je schované v konstrukci, takže nenarušuje design. Černé provedení s oranžovými akcenty vypadá na fotkách dobře a připomíná ostatní reproduktory značky, například Xiaomi Sound Outdoor. 50 wattů rozdělených mezi výšky a basy Celkový výkon 50 W si rozděluje 15W výškový měnič a 35W basový reproduktor. To není špatný poměr – basy by měly mít pořádnou sílu. Harman AudioEFX ladění slibuje širší zvukovou scénu a hlubší basy. Frekvenční rozsah 60 Hz až 20 kHz je standardní, spodních 60 Hz ale naznačuje, že nejhlubší basy čekat nemůžeme. Zajímavá je funkce Bass Boost, která zesiluje nízké frekvence. Na party to ocení každý, kdo má rád dunivé basy v elektronické hudbě. Samozřejmě za cenu kratší výdrže baterie a možného zkreslení při vysoké hlasitosti. Výdrž jako powerbanka s reproduktorem navíc Baterie s kapacitou 5 200 mAh při napětí 7,3 V vydrží podle Xiaomi až 26 hodin přehrávání. To ale platí pouze při 50% hlasitosti a vypnutém podsvícení i Bass Boost režimu. V reálném party provozu počítejte spíše s 8-10 hodinami, což pořád stačí na celý večírek. KOUPIT REPRODUKTOR XIAOMI Reproduktor podporuje rychlé nabíjení přes USB-C – za 10 minut nabíjení získáte 2 hodiny přehrávání. Plné nabití zabere zhruba 3 hodiny. Překvapením je funkce powerbanky s výstupním výkonem až 15 W. V nouzi tak dobijete telefon, i když to není primární účel zařízení. Party Connect propojí až stovku reproduktorů Nejvíc mě zaujala funkce Party Connect, která synchronizuje přehrávání až na 100 reproduktorech současně. Všechny hrají stejnou hudbu ve stejný okamžik bez zpoždění. To je něco, co konkurence v této cenové kategorii nenabízí. Pro běžné použití je tu také TWS režim pro stereo poslech ze dvou reproduktorů. Jeden hraje levý kanál, druhý pravý. Bluetooth 5.4 zajišťuje stabilní spojení, majitelé Androidů ocení NFC pro rychlé párování. Odolnost IP67 a světelná show Certifikace IP67 znamená úplnou ochranu proti prachu a ponoření do vody až do hloubky 1 metru na 30 minut. Na pláž, k bazénu nebo na festival v dešti – Sound Party to všechno zvládne. Jen pozor na slanou mořskou vodu, ta elektronice obecně nesvědčí. KOUPIT REPRODUKTOR XIAOMI Xiaomi přidalo i vizuální efekty – „time tunnel“ podsvícení vytváří 3D světelné efekty synchronizované s hudbou. Je to spíš marketingová vychytávka než užitečná funkce, ale na party může udělat dojem. Vypnutím světel ale prodloužíte výdrž baterie. Co říkáte na nový reproduktor od Xiaomi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezdrátový reproduktor Česko Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024