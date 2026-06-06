Nový detektor kouře Xiaomi má parádní výbavu a chytré funkce. Nestojí ani pětistovku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smoke Detector 2 se v Číně prodává za 149 jüanů, což je v přepočtu zhruba 460 Kč Detektor kombinuje červený a modrý světelný zdroj s měřením teploty a vlhkosti, aby omezil falešné poplachy od páry nebo kouře z vaření Na jednu baterii CR17450 má podle Xiaomi vydržet až 5 let a přes Xiaomi HyperOS Connect se propojí s aplikací Mi Home Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Detektor kouře patří k zařízením, na která člověk nemyslí, dokud nezačnou pípat v nejméně vhodnou chvíli. Stačí osmažit řízek nebo pustit horkou sprchu a klidnou domácností se rozlehne ostrý alarm. Spousta lidí pak udělá tu nejhorší možnou věc: vyndá baterii a přístroj tím vyřadí i pro případ skutečného požáru. Právě na falešné poplachy míří Xiaomi se svou druhou generací detektoru. Xiaomi Smoke Detector 2 se v Číně začal prodávat 3. června za 149 jüanů (asi 450 Kč v přepočtu) a zatím zůstává výhradně na domácím trhu. Dva světelné zdroje proti falešným poplachům Tři úrovně citlivosti a upozornění na prach Pětiletá výdrž a propojení s telefonem Dva světelné zdroje proti falešným poplachům Hlavní novinkou je senzor se dvěma světelnými zdroji. Zatímco běžné detektory pracují s jedním, Smoke Detector 2 využívá červené i modré světlo zároveň. Díky tomu podle Xiaomi rozliší doutnající i otevřený oheň a lépe oddělí skutečný kouř od rušivých vlivů, jako je pára, výpary z vaření nebo prach. Funkce Xiaomi Smoke Detector 2 (strojově přeloženo z čínštiny) K tomu přibylo měření teploty a vlhkosti. Přístroj se tak nespoléhá jen na koncentraci kouře, ale porovnává více údajů najednou, což má dál snižovat počet planých poplachů v kuchyni, koupelně nebo na chodbě. Tři úrovně citlivosti a upozornění na prach Citlivost detekce si nastavíte ve třech stupních podle místnosti. V kuchyni se hodí nižší citlivost kvůli vaření, v ložnici nebo na chodbě naopak vyšší. Xiaomi přidalo také upozornění na zaprášení: když se senzor zanese, rozsvítí se žluté světlo, aby přesnost měření zůstala zachovaná. Stav přístroje napoví kruhová světelná lišta. Modrá barva značí běžný provoz, žlutá poruchu nebo nutnost vyčistit zařízení a červená spuštěný požární poplach. Velké tlačítko na těle pak usnadňuje testování i umlčení alarmu. Pětiletá výdrž a propojení s telefonem Detektor napájí baterie CR17450 spolu s úsporným režimem a podle výrobce vydrží až 5 let. Než dojde, ozve se přerušované pípání doplněné žlutým blikáním a upozorněním v aplikaci Mi Home, takže výměnu nezmeškáte. O propojení se stará Xiaomi HyperOS Connect. Telefon se k detektoru připojí přímo přes Bluetooth a zobrazí jeho stav. Pokud doma máte bránu s Bluetooth Mesh, třeba reproduktor Xiaomi Smart Speaker Pro, získáte navíc vzdálená upozornění do aplikace i propojení se zbytkem chytré domácnosti, kdy při poplachu spustí hlasové hlášení i další zařízení. Srovnání s předchůdcem (strojově přeloženo z čínštiny) Alarm funguje ve třech režimech: hlasitým zvukem a světlem přímo na místě, push oznámením v aplikaci a upozorněním přes propojená zařízení. Umlčet ho jde lokálně i na dálku, takže k detektoru pod stropem nemusíte šplhat, využijete dlouhou tyč, Bluetooth nebo infračervený ovladač. Na strop se připevní šroubky nebo lepicí páskou a kryt má odolávat UV záření i hmyzu. Loňský Xiaomi Smart Band 9 Pro už je v akci! Nabízí krásný AMOLED displej, vestavěnou GPS a skvělou výdrž Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Smoke Detector 2 dává smysl hlavně tomu, kdo už používá ekosystém Xiaomi a aplikaci Mi Home. Háček je jasný: prodává se zatím jen v Číně a uvedení do Evropy ani Česka Xiaomi nepotvrdilo. Počítejte také s tím, že přístroj hlídá kouř, ne oxid uhelnatý nebo unikající plyn. Pořídili byste si chytrý detektor kouře, kdyby dorazil i k nám? Zdroje: XiaomiTime, ITHome, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025