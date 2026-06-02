Loňský Xiaomi Smart Band 9 Pro už je v akci! Nabízí krásný AMOLED displej, vestavěnou GPS a skvělou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Band 9 Pro je fitness náramek s 1,74" AMOLED displejem (1200 nitů), vestavěnou GPS, hliníkovým tělem a výdrží až 21 dní S kódem ALZADNY30 ho teď koupíte za 1 175 Kč místo původních 1 679 Kč – sleva 504 Kč 243 hodnocení dává 4,7/5 a 93 % doporučuje; novější Band 10 Pro sice existuje, ale stojí o víc než 700 Kč víc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chcete lehký náramek s parádní výdrží a vlastní GPS za pár stovek? Xiaomi Smart Band 9 Pro teď s kódem ALZADNY30 stojí 1 175 Kč místo 1 679 Kč. Protože už je v prodeji i novější model, začneme otázkou, která vás nejspíš napadne jako první. CHCI NÁRAMEK ZA 1 175 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný a lehký náramek s výdrží na týdny, jasným displejem a vlastní GPS.⚠️ Zvažte, že NFC platby v EU nefungují, nejsou to chytré hodinky a tep při vyšší zátěži bývá občas nepřesný.💡 Za 1 175 Kč s kódem ALZADNY30 je to jeden z nejlépe hodnocených náramků – 4,7/5 z 243 recenzí. 9 Pro, nebo novější 10 Pro? Oba modely sdílejí stejný hranatý design, hliníkové tělo i vestavěnou GPS a srovnatelnou výdrž baterie. Novější Band 10 Pro (za 1 899 Kč) přidává hlavně jasnější displej až 2000 nitů, výkonnější čip a o něco přesnější senzory. Pokud nehoníte nejvyšší svítivost na přímém slunci a nejnovější generaci senzorů, 9 Pro za 1 175 Kč vám ušetří přes 700 Kč a nabídne prakticky stejný zážitek. Pro většinu lidí je to ten rozumnější nákup. Co chválí 243 majitelů Naprostá většina recenzí míří na výdrž baterie – běžně dva až tři týdny, a i se zapnutým měřením tepu, spánku a GPS klidně přes týden. Právě kvůli baterii sem řada lidí přešla z Apple Watch nebo Galaxy Watch a nelituje. Chválí se i jasný AMOLED displej dobře čitelný na slunci, vlastní GPS nezávislá na telefonu a celkový poměr cena/výkon. Příjemný je i rychloupínací řemínek ve stylu Apple Watch a ovládání gesty bez tlačítek. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY30 Na co si dát pozor Tři věci se v recenzích opakují. NFC platby v EU nefungují – čip je sice uvnitř, ale placení náramkem je zatím dostupné jen v Číně, takže s tím nepočítejte. Nejsou to chytré hodinky – chybí reproduktor a mikrofon, takže nevoláte ani neodepisujete na zprávy (jen je čtete). A měření tepu při vyšší zátěži občas přeskakuje k nereálným hodnotám, hlavně při běhu nebo přes tetování. Pár uživatelů taky zmiňuje, že se náramek po vypnutí Bluetooth (letadlový režim) sám znovu nespojí a je třeba otevřít aplikaci. Pro běžné sledování kroků, spánku a rekreačního sportu s GPS je to za 1 175 Kč skvělá volba. Pokud chcete volat a platit ze zápěstí nebo přesnost pro vážný trénink, sáhněte po plnohodnotných chytrých hodinkách. CHCI UŠETŘIT 504 KČ Vsadíte na levnější 9 Pro, nebo si připlatíte za jasnější displej novějšího 10 Pro? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Xiaomi Xiaomi Smart Band 9 Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025